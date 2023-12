Wanda del Valle: Poder Judicial ordena tramitar la extradición de la exnovia del ‘maldito Cris’

Wanda del Valle se encuentra detenida en Colombia tras ser capturada el pasado 6 de diciembre. También se ratificó los 18 meses de prisión preventiva en su contra.

La Primera Sala Penal de Apelaciones Permanente de San Juan de Lurigancho de la Corte Superior de Justicia de Lima Este ordenó este miércoles tramitar la extradición activa contra Wanda del Valle Bermúdez Viera, pareja de ‘Maldito Cris’, ante la República de Colombia en la investigación que enfrenta por el delito de conspiración al sicariato en contra del coronel PNP Víctor Revoredo.

La misma sala confirmó hoy la prisión preventiva de 18 meses en contra de Wanda del Valle Bermúdez y dispuso el trámite para que retorne al país a fin de ser juzgada por el presunto delito de conspiración al sicariato contra el coronel PNP Víctor Revoredo.

De esta manera, la conocida como la Bebecita del crimen o Bebecita del TikTok, deberá responder ante la justicia peruana tarde o temprano. Según la tesis fiscal, la expareja del ‘maldito Cris’, habría sido integrante de la megabanda criminal Tren de Aragua y negociado el asesinato del jefe de la división de Homicidios de la Policía Nacional (PNP).

Aunque previamente se había dispuesto su prisión con fines de extradición, el juez Alfonso Del Carpio Delgado la declaró improcedente, pese a los argumentos del representante del Ministerio Público y la falta de arraigo, tanto laboral como domiciliario. Motivo por el que la Fiscalía interpuso la apelación, la cual fue resuelta este miércoles.

Como es de conocimiento público, a la expareja del ‘maldito Cris’ se le señala de haber pagado USD 40.000 para asesinar a Revoredo, según el testimonio de un peligroso sicario. “Tengo conocimiento (de) que fue vía telefónica cuando mi primo se encontraba en Cumaná (Venezuela). Wanda pagó los pasajes de mi primo y a cuatro venezolanos llamados ‘Morocota’, ‘Pirueta’, ‘Catarro’ y ‘Cinco Minutos’”, declaró el delincuente Deivys Godoy (26) a la suboficial de tercera María Mazarri, después de ser capturado.

“Mi primo me dijo que Wanda lo había contactado indicándome que había un ‘paciente’ [objetivo] y me enseñó desde su celular la foto del coronel Revoredo, que sale en todas las noticias, por lo cual me dijo que me iban a pagar 14.000 soles, más una casa, un establecimiento de cobro de cupos, un carro, una moto y armamento”, detalló.

Mencionó que se negó y que ella reaccionó de manera agresiva. “Luego, a través de sus comunicadores, me mandaba mensajes para saber si había cambiado de opinión. [Todos los mencionados pertenecen] al ‘Carro azul’ y en Perú son del ‘Tren de Aragua’”, sostuvo.