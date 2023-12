Hernán Garrido Lecca niega haberse reunido con Patricia Benavides

El exministro aprista dijo conocer “hace muchos años” a Juan Fernández Jerí, jefe de la ANC del Ministerio Público, y reafirmó que no conoce a ninguno de los tres exasesores de Benavides implicados en el caso que investiga la Fiscalía.

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP) allanó ayer, martes, las viviendas del exministro del segundo gobierno aprista Hernán Garrido Lecca; de los abogados José Luis Hauyón y Claudia Ruíz Mesías; y del secretario de confianza de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Poder Judicial, Rudy Aguedo del Castillo.

Esto como parte de la investigación del caso “La fiscal y su cúpula de poder” que implicaría a los referidos personajes como operadores en diversos niveles de la supuesta red delictiva, de acuerdo con los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público para que el Poder Judicial autorice dicho allanamiento.

“La he visto esporádicamente a lo largo de los años (a Patricia Benavides). No recuerdo, pero puede haber sido hace algunos años cuando no era fiscal de la Nación. Nunca he ido a su despacho”, señaló en entrevista con RPP Noticias. Agregó que jamás ha tenido algún contacto formal con la suspendida exfiscal de la Nación.

Garrido Lecca también respondió por el rumor de que se habría comunicado con María Zavala, magistrada de la JNJ, para ayudar a Benavides. Al respecto, el extitular de las carteras de Salud y Transportes durante el segundo gobierno de Alan García lo negó rotundamente.

“Fuimos ministros con María Zavala y siempre hay un intercambio de chat por Navidad y por los cumpleaños. Además, la doctora María Zavala es comadre de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y, por lo tanto, tengo entendido que no puede votar. La doctora Zavala es muy recta y, en todo lo que he visto, se ha abstenido en las votaciones”, aseguró.

De otro lado, el exfuncionario aprista también reconoció que el abogado José Luis Hauyón es su amigo, pero aclaró que actualmente no lo patrocina en la investigación que el equipo especial Lava Jato le sigue por presuntamente recibir 200 mil dólares de la empresa brasileña Odebrecht para la campaña electoral del expresidente García en el 2006.

“Me ha representado en siete investigaciones. Cinco en la Fiscalía y dos en el Congreso. Y en todas han concluido en no formular denuncia”, anotó. Acotó que el abogado Humberto Abanto lo ayuda en este proceso legal.

En otro momento, Garrido Lecca reveló que Hauyón es mucho más amigo que el fiscal superior Rafael Vela. Incluso, se animó a recordar que al excoordinador del equipo especial del caso Lava Jato le decían ‘baby juez’ cuando era magistrado en el Cuarto Juzgado Penal Especial Anticorrupción.

“Que diga el señor Rafael Vela que no hemos almorzado en San Isidro, que diga que no nos hemos encontrado en el hotel Country cuando él cruzó todo el comedor en un gesto que lo enaltecía a pesar de que estaba investigado. Se acercó a saludarme como un caballero”, señaló ante la versión del fiscal superior que ha mencionado que no lo conoce.