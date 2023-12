Hermano de presidenta contrata personal para Midis y designa a dedo a prefectos y suprefectos

By



Según ‘Panorama’, se trata de Víctor Torres Merino. Un informe de la Contraloría confirma las irregularidades de su contratación como encargado de dirigir las “pausas activas” en el Midis.



El amigo de Dina y Nicanor Boluarte Zegarra fue contratado para realizar las famosas “pausas activas” en el llamado Programa “País” del Ministerio de Inclusión Social, cartera que lideró la jefa de Estado antes de llegar a Palacio. Es decir, era el encargado de realizar los talleres de ejercicios para los trabajadores.

“Que quede claro esto, soy especialista en gimnasia y atletismo, ojo. Y la contratación se dio por pausas activas, que es la gimnasia laboral”, dijo al aclarar que en dichas “pausas activas” no participaba la entonces ministra Dina Boluarte, sino su personal.

Se trata de tres órdenes de servicio que en total costaron S/35 mil. Se consideró realizar seis talleres presenciales y uno virtual, pero según la Contraloría el proveedor solo realizó cuatro talleres presenciales. Es decir, no se cumplió con los 7 talleres propuestos.

“Se evidencia que injustificadamente se incluyó realizar actividades de gimnasia laboral a favor del Midis cuando los servicios estaban directamente vinculados al programa nacional País”, dice un informe de la Contraloría.

“Se advierte que el taller de Gimnasia Laboral se llevó a cabo el día 01 de noviembre del 2022, un día feriado, por lo tanto el personal de Midis no laboraba. Se advierte el incumplimiento del servicio”, agrega el documento.

La cercanía de este personaje con los Boluarte Zegarra lo ha llevado a incluso a ser fundador, junto a Nicanor, del partido político Ciudadanos por el Perú.

"Yo no tengo ningún cargo, soy parte de los fundadores, estuve como tesorero, haciendo un almuerzo y con eso nos mantenemos.

DESIGNA PREFECTOS Y SUPREFECTOS A DEDO

“La primera palabra la tiene la presidenta de la república Dina Boluarte y la última palabra para la elección la tiene el señor Nicanor Boluarte Zegarra…”, fue lo que presuntamente habría dicho el director de la Dirección de Gobierno Interior, Jorge Ortiz, al ahora testigo Teo Berrut, sobre las designaciones de prefectos y subreprefectos a nivel nacional.

Según Berrut y otros testigos, la designación de estas autoridades a nivel nacional, no solo pasaría por las manos de Ortiz, sino también por la aprobación de Nicanor Boluarte, hermano de la jefa de Estado.

En complicidad, ambos personajes habrían colocado a dedo a estos funcionarios, que cumplen la tarea de representar al Ejecutivo en cada jurisdicción.

Cuarto Poder entrevistó a Teo Berrut, quien ha ofrecido su testimonio a las autoridades correspondientes para demostrar que este interés por los puestos en las prefecturas nacionales no era más que una forma de conseguir firmas para la inscripción del partido de Nicanor Boluarte ante el Jurado Nacional de Elecciones.

“Han sido cuatro reuniones con este señor (Jorge Ortiz), cuatro. Le dije ‘hermano están cogiendo prefectos y subprefectos para reuniones políticas, (y me respondió) ya Teo, eso no lo manejo, eso lo maneja el señor Boluarte, Nicanor, ese no es mi tema”, comentó al dominical, Berrut.

Con estas declaraciones, ha denunciado públicamente que Dina y Nicanor Boluarte, desde el 2022, vienen direccionando las designaciones de prefectos con fines políticos.

Jorge Ortiz fue designado como director de Gobierno Interior el 28 de diciembre de 2022, a pocos días de que Dina Boluarte juramentara como presidenta. Berrut, por su parte, era asesor de campaña de Dina Boluarte y conoce a los hermanos desde hace varios años.

Teo Berrut entregó pruebas al programa, como las del subprefecto de Ventanilla, Richard Melendres, quien fue nombrado en el cargo de subprefecto en agosto pasado y que, meses antes, en febrero, prestó su hogar para la inauguración de la primera base partidaria de Nicanor Boluarte en el Callao.

Todos los involucrados con el hermanísimo presidencial niegan cualquier vínculo con Nicanor. Desde el subprefecto de Ventanilla, de quien se tiene audios y fotos en los mítines del partido de Boluarte, hasta el director de Gobierno Interior, quien sonríe en fotografías con prefectos y subrefectos.