Dina Boluarte saca cara por contratación de amigo de su hermano Nicanor: “¿Dónde está lo ilícito?”

La presidenta Dina Boluarte respondió a las acusaciones que insinúan su colaboración con su hermano Nicanor Boluarte para facilitar la asignación del funcionario Víctor Torres Merino en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

En sus declaraciones a la prensa, la mandataria expresó su desacuerdo con las acusaciones y resaltó que Torres Merino cumplía con el perfil adecuado como capacitador en gimnasia laboral, comúnmente conocida como “pausas activas”, por un monto de S/35 mil en el programa “País”.

“Dijeron tendenciosamente que el profesional no había cumplido con sus entregables, anoche justamente a raíz del anuncio yo solicité al ministro Demartini que me informara y el profesional en su oportunidad cumplió con cada uno de los entregables”, señaló.

De esta manera, la mandataria reafirmó el nombramiento del funcionario que ha sido reconocido no solo como amigo de la presidenta, sino también como cercano a su hermano Nicanor Boluarte y que logró de hacerse de un contrato por S/ 35.000 en la cartera de trabajo liderada por Julio Demartini.

Asimismo, la mandataria cuestionó a los medios de comunicación por las investigaciones en contra de Víctor Torres Merino, al afirmar que era “tendencioso” afirmar que el funcionario “no había cumplido con sus entregables”. En ese sentido, respaldó la designación del cuestionado trabajador y afirmó que no debía importar si este mantenía relación alguna con ella o con Nicanor Boluarte, pues no estaban enterados de su designación.

“¿Dónde está el problema? ¿Acaso porque es amigo del doctor Nicanor Boluarte? ¿O por qué yo era ministra? Yo no estaba enterada de que lo habían contratado, por ejemplo”, detalló con talante crítico; antes de aclarar que habría consultado el caso con el ministro Julio Demartini; quien ahora se encuentra a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

“Dijeron tendenciosamente que el profesional no había cumplido con sus entregables. Anoche justamente, a raíz del anuncio, yo solicité al ministro Demartini que me informara y el profesional en su oportunidad cumplió con cada uno de sus entregables, y me entero de que había hecho ocho talleres en una oportunidad, seis talleres en otra oportunidad; que favoreció para que el personal del programa País pudiera tener mejor rendimiento. Pregunto yo a la prensa: ‘¿Dónde está lo ilícito?’”, insistió la mandataria.

Por otro lado, al ser consultada por los intentos del Congreso de la República de remover de manera inmediata a los siete magistrados que conforman la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la presidenta señaló que, de haber alguna sanción, estas debían darse de manera particular y no contra todo el pleno de magistrados.

“Si hay alguna sanción, que se identifique y que se particularice, pero no se puede poner en una sola plataforma a toda una Junta Nacional de Justicia. Eso genera una mirada de debilidad y de inestabilidad al país”, detalló la mandataria; cuya gestión se ha mantenido apartada de toda la polémica generada en los últimos días a raíz de las revelaciones en contra de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.