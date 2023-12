CASO MERCADO DE FRUTAS: Desbaratan argumento del municipio de La Victoria

By

El abogado de los comerciantes del Mercado de Frutas se trajo abajo el argumento de la procuradora municipal en audiencia y precisó que el contrato al que alude el municipio no existe.

Alejandro Arteaga

Luego que en noviembre pasado la Caja Metropolitana desmintiera a la Municipalidad de La Victoria y confirmara que los comerciantes del Mercado de Frutas pagaron la hipoteca generada por dicha comuna, el último jueves se realizó una audiencia judicial donde el abogado de los mayoristas se trajo abajo el argumento del municipio victoriano y con ello todo habría quedado listo para que el dicho establecimiento comercial pase a manos de los mayoristas.

Se trata del informe oral del expediente 20787-2026 en el caso emprendido por la Asociación de Defensa y Modernización del Mercado de Frutas contra el municipio de La Victoria.

En resumen lo que la procuradora del municipio de La Victoria, Teresa Palacios pidió es que se reconozca el derecho de dicha comuna de resolución automática del “contrato” de opción de venta del mercado a favor de los comerciantes sin necesidad de declaración judicial debido a un supuesto incumplimiento de pago de los mayoristas.

CONTRATO NO EXISTE

Ante ello, el doctor Jaime Zegarra defendió la postura de los comerciantes didáctica pero certeramente. “Quiero señalar que estamos conformes con lo señalado por la procuradora en el sentido de que reconocer que han habido dos procesos contra mis patrocinados y también que mis patrocinados tienen la opción de compra. Ella misma lo ha señalado, pero en lo que no estamos de acuerdo es que afirma que los señores comerciantes han incumplido un contrato, por la sencilla razón señor juez que ese contrato no existe”, respondió el abogado Jaime Zegarra.

Explicó que, la norma a que hace alusión la procuradora y que, precisa Zegarra, ella misma señala que quiere resolver es el artículo séptimo de la Norma Complementaria de la Ley de Privatización de mercados públicos. “En el segundo párrafo dice en el supuesto de venta al crédito la entidad propietaria procederá a suscribir la minuta y escritura pública de transferencia una vez cancelada la cuota inicial. Habría que correr traslado a la doctora si nos puede mostrar este contrato, el contrato que ella dice que quiere resolver. Hasta ahora no han mostrado ese contrato porque no existe. La Municipalidad siempre fue renuente a suscribir un contrato, no se hizo la minuta siquiera”.

ALGO MÅS

MUNICIPIO DEFIENDE CAOS DEL MERCADO. “La Municipalidad de La Victoria solo puso trabas. Son 600 resoluciones del municipio solo para poner trabas y dejar que quien administra actualmente el mercado siga lucrando. Ni siquiera la municipalidad recibe un sol o una renta, pero ellos defienden ese status quo, habría que preguntarles porque”, dijo Jaime Zegarra.

COMERCIANTES PAGARON

Caja Metropolitana desmiente

a la Procuradora Teresa Palacios

Semanas atrás, el Gerente General de la Caja Metropolitana de Lima, Hernán Rodríguez, se reunió con un grupo de mayoristas y desmintió la versión que dio la Procuradora de la Municipalidad de La Victoria, Teresa Palacios, quien afirmó que dicha comuna había pagado la deuda y con 13 millones de soles de más.

“La gran pregunta es porque siempre dice la procuradora de que está cancelada la deuda. La verdad es que yo no sé de dónde saca el argumento. Lo real es que si esa deuda estuviese cancelada, creo que hace tiempo la Municipalidad de La Victoria hubiese culminado el proceso de privatización del mercado. Cuál es la razón del porque no lo hace, por la hipoteca”, dijo el gerente general de la Caja Metropolitana de Lima.