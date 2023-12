Maju Mantilla defiende a Leslie Shaw y la apoya en estos difíciles momentos

“ELLA HA DICHO QUE NADA LA VA A PARAR”

Los conductores del magacín matutino “Arriba mi gente” se solidarizaron con el accidente que sufrió la cantante Leslie Shaw.

Tras revelarse las imágenes del terrible suceso, Fernando Díaz, Maju Mantilla y Karina Borrero no pudieron evitar comentar sobre lo sucedido, y es que como se aprecia en el video compartido por la rubia, pudo terminar en tragedia.

“Leslie Shaw se dio el susto de su vida. Ella se encontraba en la casa de sus padres donde hay un tubo para pole dance, que a ella le encanta hacer. Ella se encontraba bailando y dijo que tuvo un segundo baile, cuando ya lo empezaba el tubo salió de su lugar, ella cayó fuertemente, se golpeo el brazo, la cabeza, el cuerpo en general, le dolía todo”, comentó muy sorprendida Maju.

Agrego también que según lo manifestado por la influencer,’ al día siguiente debía realizar las grabaciones de un videoclip, uno de los más importantes de su carrera musical y estaba preocupada por eso’.

Sin embargo, el engreído de las ‘chicas Padomi’, Fer, cuestionó el por qué la artista publicó en sus redes, el video donde se ve el preciso momento del accidente. “Lo que yo no entiendo y le preguntó a ustedes (Maju y Karina) es que si, me saqué la ñoña, me rompí la jeta o me fracturé la pierna, ¿Por qué viralizarlo?

Ante eso, ‘Majito’ defendió a Shaw indicando que “porque ella ha dicho que nada la va a parar, porque la mala vibra, la gente que tiene mala vibra hacia ella y mala energía no va a poder con ella. Por eso lo ha colgado, y para contarle a sus seguidores qué le paso”.

De igual forma, Karina apoyo el comentario de Maju señalando que “finalmente ella esta compartiendo lo que le ocurrió, es un accidente, de esta manera ella también informa a su comunidad si va a estar ausente en alguna presentación o en sus redes sociales”.

La ex reina de belleza mostró su sorpresa al saber a través de las historias de la ‘gringa’ que participo de las grabaciones de un videoclip. “Lo que me llama la atención, creo que después de este accidente, cuando tenía que grabar el videoclip, parece que asistió toda adolorida”. Asimismo, le envío sus mejores deseos y pronta recuperación para la intérprete de ‘La faldita’.