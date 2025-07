Faenón en Cenares: Institución adscrita al Minsa entrega 12 millones en contratos a dedo tras reuniones con proveedores

Director Juan Carlos Castillo habría vulnerado procesos de licitación pública y fraccionaría compras millonarias para favorecer a empresas sin competencia.

CENARES habría entregado más de 12 millones de soles en contratos sin licitación a empresas como Atop Express SAC y Hanay SRL.

El Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud (Cenares) protagoniza un nuevo escándalo de compras directas que vulneran la normativa de contrataciones públicas. Desde mayo de 2024, cuando Juan Carlos Martín Castillo Díaz asumió la dirección, la institución ha entregado más de 12 millones de soles en contratos sin licitación a empresas como Atop Express SAC y Hanay SRL, fraccionando deliberadamente las compras para evitar los procesos competitivos que exige la ley.

VULNERACIÓN

SISTEMÁTICA DE LA

NORMATIVA

La legislación peruana establece que todas las compras estatales superiores a 9 UIT deben realizarse mediante concursos públicos o licitaciones. En 2024, con una UIT de 5,150 soles, cualquier contratación por encima de 46,350 soles requería procedimientos de selección competitivos. Sin embargo, la gestión de Castillo Díaz ha ignorado sistemáticamente esta norma.

Cenares, institución adscrita al Ministerio de Salud que abastece a diversos hospitales del país, ha multiplicado las adquisiciones directas desde la llegada del nuevo director.

Esta modalidad, que debería ser excepcional, se ha convertido en la práctica habitual para contratar servicios millonarios.

ATOP EXPRESS:

CONTRATOS

MILLONARIOS SIN

COMPETENCIA

La empresa Atop Express SAC, dedicada a la distribución de sueros y vacunas a centros de vacunación, ejemplifica las irregularidades del sistema. Esta compañía recibió contratos por 2 millones de soles en 2024 y 1.9 millones adicionales en 2025, todos mediante adjudicación directa.

Para justificar estos montos millonarios, la gestión de Castillo Díaz elaboró adendas sobre contratos que no tenían vigencia desde 2022. La administración argumentó la urgencia de contar con estos servicios, pero esta justificación no explica por qué no se planificaron con anticipación procesos competitivos que habrían garantizado mejores condiciones para el Estado.

EL CASO HANAY:

REUNIONES PREVIAS

Y CONTRATOS

MILLONARIOS

El escándalo más grave involucra a la empresa Hanay SRL, contratada para el almacenamiento de vacunas por más de 12 millones de soles. Este proceso, que por su magnitud debió realizarse mediante licitación pública, se ejecutó como adjudicación directa.

La cronología de eventos revela un patrón sospechoso de coordinación previa. Según el portal de Cenares, Francisco Torres Espinoza, gerente general de Hanay SRL, se reunió con el director Castillo Díaz el 3 de febrero de 2025. Solo 21 días después, el 24 de febrero, la resolución directoral 165- 2025 declaró ganadora a Hanay SRL del proceso de contratación.

FRACCIONAMIENTO

DELIBERADO

DE COMPRAS

El modus operandi de la gestión Castillo evidencia un fraccionamiento deliberado de compras para evitar las licitaciones públicas. Esta práctica, prohibida por la normativa de contrataciones del Estado, permite entregar contratos millonarios sin competencia ni transparencia.

La ausencia de procesos competitivos impide que el Estado acceda a

mejores precios y condiciones contractuales. Además, concentra las

adjudicaciones en un círculo reducido de proveedores que mantienen reuniones previas con las autoridades de Cenares.

URGENCIA FABRICADA

PARA JUSTIFICAR

IRREGULARIDADES

La administración Castillo utiliza sistemáticamente el argumento de urgencia para justificar las contrataciones directas. Sin embargo, los servicios de distribución y almacenamiento de vacunas son actividades permanentes y predecibles que requieren planificación anual, no decisiones de emergencia.

Esta estrategia de urgencia fabricada permite eludir los controles y la transparencia que exigen los procesos regulares de contratación. El resultado es un sistema opaco que favorece a empresas específicas en detrimento del interés público y el uso eficiente de los recursos estatales.

La situación en Cenares exige una investigación profunda sobre los criterios utilizados para determinar qué servicios son urgentes y por qué la institución persiste en fraccionar compras millonarias que deberían someterse a licitación pública.

DATOS: LA EMPRESA HANAY SRL, que obtuvo el contrato de 12

millones de soles para almacenamiento de vacunas, tiene como gerente general a Francisco Torres Espinoza, quien se reunió con el

director de Cenares Juan Carlos Castillo el 3 de febrero de 2025.

Apenas 21 días después de este encuentro privado, la resolución

directoral 165-2025 adjudicó directamente el millonario contrato a la empresa de Torres, sin proceso de licitación pública ni competencia entre proveedores.