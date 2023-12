Jorge Fossati incómodo por la forma en que Oblitas quiso contactarlo para ofrecerle la Selección

No le gustó las formas. La Federación Peruana de Fútbol, busca que Jorge Fossati sea el nuevo entrenador de la selección. El entrenador de Universitario reveló que tomó conocimiento, de una mala forma, que Juan Carlos Oblitas tomó, antes de viajar a Uruguay para poder reunirse con él y discutir la posibilidad de la bicolor.

“No me han contactado oficialmente de la Federación Peruana. El jueves me enteré, de una forma que no me gustó, que se contactaron con Universitario para avisar que el director de fútbol iba a viajar a Uruguay a reunirse conmigo”, comentó Fossati en Sport 890.

Pese a la incomodidad creada por dicha situación, el actual guía crema, aseguró que aún no ha pensado en una respuesta si le ofrecen el cargo. Además, negó haber tenido conversaciones hasta el momento.

“No tengo una posición formada respecto a esta posibilidad (dirigir a Perú). Había un técnico trabajando. Es un orgullo que se hable de mí, pero no he tenido contacto alguno”, añadió.

Cabe remarcar que Jorge Fossati tiene vínculo contractual con Universitario hasta el final de la temporada 2024 de la Liga1 y Copa Libertadores. A pesar de ello, el técnico uruguayo dejó abierta la posibilidad.