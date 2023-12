“Arriba mi gente” celebró el Día del Influencer con las visita de conocidos creadores de contenido

Por el Día del Influencer, el programa matutino “Arriba mi gente” tuvo a cuatro invitados, creadores de contenido, que la rompen en las redes sociales con sus divertidos videos.

Cabe recordar que este día se celebra cada 30 de noviembre, a modo de reconocer su función como agentes inspiradores para sus seguidores, contribuyendo así a dar a conocer y posicionar marcas y productos a través de sus cuentas.

Jorge Cremades, Sibenito, Kevin GG y Vicente Visla fueron recibidos por Santi Lesmes, y hablaron sobre cómo lograron tener éxito en redes y qué es lo que se necesita para poder vivir de esto.

“Yo estudié cocina, 3 años de profesión. El tema de las redes viene en pandemia pero antes de eso me gustaba hacer contenido, me gustaba editar y así nace Sibenito”, contó el creador de contenido peruano.

En el caso de Vicente, contó que “desde pequeño veía Youtube, siempre he sido adicto a Youtube y siempre decía ‘yo quiero ser youtuber pero me daba vergüenza decirlo’ pero en pandemia yo dije ‘es mi oportunidad’”.

Por su parte, Kevin GG comentó que “sinceramente tengo que decir que al principio no pensaba que iba a vivir de Youtube. Empecé documentando mis viajes, la comida para que mi familia viera lo que yo estaba haciendo y, poco a poco, se fueron sumando más personas. Fui conociendo más países hasta que llegué al Perú”.

Asimismo, Jorge Cremades reveló que llegó a las redes sociales por necesidad. “A diferencia de ellos que decidieron ser creadores, a mi me llevo el hambre, la necesidad de ganar el dinero de alguna forma. Fui a muchos trabajos y nadie me contrataba, de repente dije ‘grabaré esta desgracia’”, señaló el paisano a Santi.

Sin embargo, Santi Lesmes sorprendió a todos contando que gracias a un video viral que él grabó en su casa, fue convocado por un programa de televisión y es así como comenzó su carrera televisiva.

Finalmente, los invitados participaron de un divertido juego en duplas, en donde demostraron ser tan buenos como creadores de contenido como jugadores.