Trabajadores del Banco de la Nación se van al paro

En XIX congreso nacional, rechazan abuso de actual gestión a trabajadores, usuarios y negarse al pago de Fonavistas en sus oficinas

La junta directiva del Sindicato Nacional de Trabajadores del Banco de la Nación SINATBAN, acordó que el día 11 de diciembre del 2023 realizarán un paro de 24 horas. Dicho gremio también declaró persona no grata al gerente general (e) Isaias Villanueva y al gerente de asesoría legal Juan Carlos Bustamante por el desprecio y maltrato a empleados y rechazó el autoritario y abusivo bono y préstamo, firmado con sus dos sindicatos lacayos.

“Los trabajadores afiliados y dirigentes invitados de otros sindicatos, acordamos impulsar un paro nacional, contra la política hambreadora y de desprecio a los trabajadores que desarrolla la administración Juan Carlos Galfré presidente del directorio, Isaias Villanueva gerente general y Juan Carlos Bustamante gerente legal, en el Banco de la Nación”, dijo el secretario general de SINATBAN Jorge Calderón Toro.

“Es importante resaltar la actitud firme de los trabajadores para respaldar medida de protesta, en contra de la administración de Juan Carlos Galfré, Villanueva y Bustamante, quienes ya cumplieron su ciclo en la dirección del BN, por la deplorable gestión qué vienen realizando, de espaldas a los trabajadores y maltrato a nuestros clientes y público usuario.

El dirigente también denuncio la negligente actitud del gerente general Isaias Villanueva de no querer suscribir el convenio con representantes de la comisión nacional de fonavistas perjudicando a miles de personas de la tercera edad que están esperando este derecho de pago.

Señalaron que de no encontrar solución a sus justos reclamos, se verán obligado a tomar medidas más drásticas y los más perjudicados serían los millones de usuarios en todo el país.