Docentes universitarios piden censurar a ministra de Educación Miriam Ponce

By

Las 52 bases sindicales universitarias de todo el Perú mediante un comunicado anunciaron que se mantendrán firmes en pie de lucha hasta lograr el aumento de sueldo. Además, piden la censura contra la ministra de Educación Miriam Ponce.

La presidente de la FENDUPP, Graciela Alvarado, anunció que viene promoviendo la censura contra la ministra de Educación Miriam Ponce. “La ministra de Educación nos ha hecho quedar tan mal. Todos los docentes universitarios hemos enviado documentos para censurarla a esta señora, y hay que censurarla por su actitud, porque ella no conoce el sistema universitario. Ella solo llega a inicial y la básica regular, ella no habla ni siquiera de los institutos superiores, y menos conocer el sistema universitario”.

Ministra de Educación Miriam Ponce.

Desmienten a ministra Miriam Ponce

“La ministra de Educación ha salido a un medio a decir que el hecho que se incremente el sueldo a los usuarios no mejora la calidad educativa hacía los alumnos, eso es totalmente equivocado, errado y un insulto hacía la docencia universitaria. También ha dicho que no va a duplicarse el sueldo a los profesores, porque de 8 mil a 15 ninguna caja fiscal soportaría. No estamos pidiendo eso, esta engañando, esta mintiendo al país y esta tergiversando la situación”, mencionó Graciela Alvarado.

Huelga se radicaliza

Mientras la presidente Dina Boluarte paseaba por Estados Unidos, en el Perú la huelga de los docentes universitarios se tornaba más profunda, esto es debido a que desde el Ejecutivo no se ha podido atender las demandas de los docentes de las universidades públicas. Tanto Dina Boluarte como la ministra de Educación Miriam Ponce, no han logrado poner paños fríos a la huelga universitaria que viene afectando las clases en más de 50 universidades en todo el Perú.

Graciela Alvarado, presidente de la FENDUPP señaló: “Sinceramente no hemos sido escuchados, solo han sido mentiras, reuniones de trabajo que nunca se han llegado a nada. Jamás se llegó a reconocer la homologación del motivo por el que estamos en la huelga. Esta huelga la iniciamos el 26 de septiembre y hasta hoy no tenemos ninguna solución. Hemos tenido dos reuniones en Palacio de Gobierno, anteriormente lo tuvimos con el ministro de Economía y Finanzas, la ministra de Educación y la presidente de la República. Ellos no reconocen la deuda social que tiene con los docentes universitarios, mucho menos el cumplimiento de la homologación”.

Comisión de Educación aprobó aumento de remuneraciones

Si en el Ejecutivo cierran las posibilidades de un aumento para los docentes universitarios, el viento en el Congreso de la República sopla a favor de los docentes que actualmente se encuentran en huelga, y esto es debido a que el 17 de noviembre pasado en las instalaciones de la Universidad Nacional de Cajamarca se llevó a cabo la tercera sesión descentralizada y audiencia pública en la que se aprobó el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 6135/2023-CR, que propone el aumento de remuneraciones de los docentes universitarios.

Graciela Alvarado tras lograr apoyo en el Congreso en entrevista con Exitosa mencionó: “Nosotros con le Ejecutivo ya no tenemos ninguna esperanza, estamos esperanzados en el legislativo. El presupuesto se cierra el 26 de este mes y nos queda muy poco tiempo para conseguirlo. Vamos a tener que trabajar con todos los congresistas y hacerles entender la situación tan crítica que esta pasando un docente universitario, cuya responsabilidad es formar a los profesionales que van a sacar al país de esta situación en la que se encuentra”.