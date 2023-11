Congresistas en la mira de extorsionadores: “Vamos a descuartizar a tu familia”

La inseguridad ciudadana en el Perú está cruzando límites nunca antes vistos. Ni los congresistas se salvan de las organizaciones criminales en nuestro país. “Los Lagartos del Terror” extorsionaban a las legisladoras Vivian Olivos y Patricia Juárez, ambas de Fuerza Popular.

Las víctimas habían denunciado las extorsiones a la PNP y afirmaron que los delincuentes les pedían S/ 10 mil mensuales para no atentar contra sus respectivas familias. Aunque los mensajes de extorsión parecen provenir de Chile, la identidad de los delincuentes aún no ha sido confirmada.

“Aparentemente era una banda venezolana, personas que querían atentar contra mi vida. Me mandaron un video de las balas. Me pedían S/ 10 mil para no atentar contra mí. Me tocó a mí que soy una autoridad”, expresó la congresista Olivos al programa “Domingo al Día”.

Responsabilizan a ‘Los lagartos del terror’

De acuerdo a las autoridades policiales, la organización detrás llevaría el nombre de ‘Los lagartos del terror’, de origen chileno, que se dedicaba a captar -algunas veces con engaños- a jóvenes y menores de edad para darles instrucciones de enviar los mensajes a los celulares personales de las potenciales víctimas a cambio de dinero, para que los verdaderos extorsionadores no sean descubiertos.

El coronel PNP José Carpio, jefe de la División de Investigación de Secuestros, explicó que los delincuentes enviaban un link a los jóvenes y se abría una página en la que había un grupo de WhatsApp autodenominado ‘Lagartos of terror’.

“Un menor de edad es el que entra a este enlace y se le abre este grupo de WhastApp y, al ingresar ahí, se dio con la sorpresa que había un manual y requisitos e instrucciones que recibía él para poder ser integrante de esta red criminal”, dijo Carpio al dominical.



“Si no llegamos a una solución, dalo por hecho que esta dinamita lo vamos a meter a tu casa”, dice uno de los extorsionadores, quien lleva una máscara de Chucky para cubrir su identidad, en un video enviado a la legisladora Vivian Olivos.

En un audio, también mandado a su WhatsApp, se oye: “Buenas tardes, me presento soy ‘Panterita’ Luján Carrión, del Clan Uber, parte del miembro Tren de Aruba… Estamos solicitando el monto de 10 mil soles, agradezca que no es dólares, sino tenemos que tomar las medidas de tener que raptar a sus familiares, en especial a las menores de edad. Cometeremos violaciones, posibles asesinatos, dependiendo si usted cumple con los montos. Le daremos una semana, gracias”.

“Te vamos a agarra lacra”, “Vamos a descuartizar a tu familia” y otras escalofriantes frases siguieron llegando al móvil de la parlamentaria.

“Aparentemente era una banda venezolana, de personas que querían atentar contra mi vida. Me mandaron el video de las balas. Me pedían 10 mil soles. Causa temor y me tocó a mí que soy una autoridad, pero qué será, a cuántos peruanos que no tienen quizás un respaldo de un seguridad, les estará pasando”, reflexionó la congresista, quien recibió el primer mensaje extorsivo el pasado 29 de setiembre.

La Policía ya informó que los integrantes de la banda no son procedentes de Venezuela. Varios de ellos serían de Chile y trabajarían en coordinación con delincuentes peruanos.

“Me los iban a devolver en bolsas negras”

La congresista Patricia Juárez también detalló los escalofriantes mensajes que le llegaban a su número personal. “Encontré mensajes extorsivos, respecto a solicitar dinero a cambio de la seguridad de mi familia. Me pedían que dé 5 mil dólares y en otro mensaje exigían que dé una cantidad por cada uno de los miembros de mi familia, porque sino me lo iban a devolver en bolsas negras”, detalló.

En uno de los audios enviados a Juárez, el extorsionador la amenazó: “Le ofrezco nuestra seguridad a cambio que usted nos dé 5 mil soles por cabeza de sus familiares. No atentaremos contra su dirección, ni nada, al menos que usted pague por cada uno de sus familiares”.

“A los pocos días la congresista Vivian Olivos me hizo conocer que le habían llegado estos mensajes, entonces obviamente tuve que hablar con mis hijas, no asustarlas, por supuesto, ellas tienen también familia, niños pequeños, y todos redoblamos la seguridad. Estuve sin salir sola mucho tiempo”, dijo Juárez.

El dominical indicó que al dar con el celular de donde provenían los mensajes se descubrió que se trataba de un adolescente de 15 años, quien fue captado por ‘Los lagartos del terror’ que tenían una página fachada llamada Odarteam.