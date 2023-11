“Plan Boluarte” está en rojo

By

En Otro Lenguaje

Por: Jaime Asián Domínguez

“Son encuestas, no profecías”, sentenció hace ya varios años el periodista, matemático y estadístico norteamericano George Gallup, pionero en la medición de audiencias mediante sondeos de opinión. “Las encuestas son fotografías de un determinado momento”, suele ser el lugar común a flor de labios de los políticos peruanos, sobre todo en tiempos electorales. Otros hasta ponen en tela de juicio la credibilidad de estos trabajos de campo.

Profecías o no, lo cierto es que la encuesta de Datum Internacional -publicada ayer por el diario El Comercio- confirma una conclusión terrorífica: el gobierno de Dina Boluarte está prácticamente en nada en cuanto a seguridad ciudadana (el 78% cree que el Ejecutivo no tiene un plan estratégico contra la criminalidad) y, así las cosas, la foto del Perú de hoy se muestra más oscura que el estadio de Alianza Lima tras perder el campeonato con Universitario.

En realidad, el total de respuestas a las interrogantes sobre inseguridad planteadas por la encuestadora deja por las patas de los caballos a la mandataria y al propio primer ministro, Alberto Otárola, quien ha querido dorar la píldora frente a los resultados del estado de emergencia pese a que, por ejemplo, a diario se registra un homicidio en los distritos que están bajo esta medida. Ojo: El 83% desaprueba la labor de la jefa del Estado ante el festín delincuencial imperante.

Sin asco y recogiendo el sentir popular, el congresista Fernando Rospigliosi apeló a una frase meme para ilustrar la situación: “… el único plan que existe es el Plan Huevearte”, no Boluarte. Sí, pues, la vorágine de balas asesinas, secuestros, extorsiones, bombazos, robo de celulares, etc., no da para eufemismos. Las calles están gobernadas por el hampa y la encuesta de Datum solo ha presionado el disparador de la coyuntura.



“El 83% de peruanos desaprueba la labor de la jefa del Estado ante el festín delincuencial imperante”.