CADE peligra por disputa en Machu Picchu

La crisis social generada desde el despacho de la ministra de Cultura Leslie Urteaga, pondría en peligro la realización del CADE en Cusco. El Frente de Defensa de Machupicchu y sindicatos cusqueños anunciaron posible protesta radical con bloqueo de carreteras en la ciudad imperial tras las 72 horas de plazo que le dieron a la ministra. Los parlamentarios cusqueños rechazan en bloque la privatización de los boletos y el exministro de Cultura Alejandro Salas revela que observó presunto lobby durante su gestión. Aquí el informe.

Por Edwin Cavello Limas

El gobierno de la presidenta Dina Boluarte a través de la cartera de Cultura y su titular Leslie Urteaga, han generado una crisis en la ciudad imperial. Primero, por el debate generado en la comunidad cultural y arqueológica por el cuestionado proyecto de reglamento, que pretende eliminar el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) y el retiro de Condición de Patrimonio Cultural, a futuros bienes inmuebles. Y luego, por el afán de querer tercerizar la venta de boletos del santuario de Machu Picchu y la red de Camino Inca, beneficiando directamente a la empresa Joinnus de Credicorp.

Desde Palacio de Gobierno y la sede central del Ministerio de cultura, sin consulta previa ni socialización se pretendía dar el 4.2% por la venta de boleto a la empresa Joinnus. Es decir, por el simple alquiler de un software Credicorp se llevaría la millonaria suma de más de 10 millones de soles al año.

Entre tanto, un grupo de actores sociales, como el Frente de Defensa de Machupicchu y sindicatos como el SITRACAS de Cusco, revelan detalles de la oscura negociación que pretende realizar la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, con la venia del régimen de Boluarte. El escándalo ya ha llegado a los fueros congresales. Tal es así, que el viernes pasado se desarrolló una Audiencia Descentralizada en Cusco, organizada por la Comisión de Defensa del Consumidor, donde participaron funcionarios del MINCUL, Mincetur, Indecopi, Defensoría, el alcalde de Cusco y los congresistas Wilson Soto, Katy Ugarte, Luis Aragón, Guido Bellido, entre otros.

Luis Aragón “el Cusco no puede ser burlado”

“Nosotros estamos exigiendo a la ministra Leslie Urteaga que esté el 17 de noviembre como representante del MINCUL, ya que es la máxima autoridad. Además, también tiene que estar presente la viceministra de patrimonio cultural. Se van a tocar temas importantes en la sesión del 17, la derogatoria del Decreto Supremo 043, la modificatoria a la ley 31770, que es la ley de patrimonio cultural, y principalmente la venta digital de los boletos de ingreso al santuario histórico de Machu Picchu. Lo único que sabemos es que hubo un estudio de mercado, y en ese estudio de mercado hubo tres postores, y de los tres postores el ganador ha sido la empresa Joinnus que fue adquirida por Credicorp”, señaló el parlamentario Aragón.

Además, agregó “El Cusco no puede ser burlado, y si el Cusco va a ser burlado, creo que debe de salir el Gobernador Regional del Cusco, los alcaldes provinciales y distritales, el alcalde de Machupicchu, el Frente de Defensa, los congresistas y la sociedad civil. Nosotros tenemos que hacernos respetar, porque este proceso de socialización no ha existido”.

Guido Bellido “La ministra debe dar explicaciones”

Por su parte, el congresista Bellido Ugarte mencionó “Llevar a la manera virtual y entregar esa responsabilidad a una empresa, creemos que puede obedecer a intereses subalternos que la región del Cusco de ninguna manera va a permitir. No se está tomando en cuenta el tremendo problema que se viene generando a raíz de que las ventas puedan ser al 100% virtual. Lo que solicito es que la señora ministra Leslie Urteaga, sea convocada a la Comisión de Defensa del Consumidor, para que pueda dar explicaciones exactas y de acuerdo a ello tomar también las decisiones que corresponden a nivel legislativo. Porque aquí parece que no se le escucha a la población, no se les escucha a los congresistas que venimos solicitando información y no se nos alcanza. Esperemos que la ministra pueda dar las explicaciones precisas, de por qué se quiere entregar a una empresa más de 10 millones de soles al año, cuando bien esos 10 millones pueden servir para el propio Estado. ¿Cuál es el propósito? En este momento tenemos sistemas que ya están funcionando en la venta de manera virtual”.

David Moreno, presidente de Defensa de Machupicchu

También nos comunicamos con el presidente del Frente de Defensa Machupicchu, Moreno manifestó “Nuestra posición es hacer respetar ese 25% de la venta de boletos de manera presencial. Pensamos que no es sustentable lo que propone el MINCUL porque vivimos en un distrito especial donde hay un cuello de botella monopolizado por Perú Rail e Inca Rail, y estamos sujetos a la dinámica de ese tipo de transporte. Necesariamente nosotros tenemos que recurrir a la venta presencial de boletos para existir como población. Con lo que pretende hacer el Ministerio de Cultura, nosotros nos veríamos frenados en nuestro desarrollo social y económico, solo seríamos un pueblo de paso. También estamos en contra de privatización de la venta de boletos pero como población es prioridad mantener el 25% de la venta física de los boletos. Desde el Ministerio de Cultura se pretende invertir entre 10 a 15 millones de soles al año favoreciendo a una empresa privada, una cifra que sale de la realidad, ya que nosotros habíamos pensado que si el problema es la venta de boletos en Machu Picchu, pues esto se solucionaría implementando 10 ventanillas de venta pagando a cada trabajador un aproximado de 2 mil soles, estamos hablando de solo 240 mil soles al año, con esa mínima inversión se solucionaría ese problema. Y si se quiere mejorar el tema de venta de la virtualidad no creo que pase de 1 millón, pero, sin embargo, vemos que aquí hay intereses grandes. Si el Ejecutivo no nos escucha, vamos a salir a las calles con CADE o sin CADE”.

Esministro de Cultura, Alejandro Salas observó presunto lobby

En la gestión de Alejandro Salas se rechazó la privatización de la venta de boletos a Machu Picchu. Nos comunicamos con el exministro y esta fue su declaración sobre el tema. “Durante mi gestión, yo no tomaba decisiones solo, yo ponía todo esto en un gabinete de análisis para que recomiende y sugiera lo mejor. Lo que encontré como ministro de Cultura desde un primer momento fue demasiado interés en Machu Picchu, y esto fue desde el Congreso de la República hasta otros sectores. Dentro de ese marco de intereses me llamó la atención el impulso que se quería dar a este tema de los boletos. Los operadores de turismo en Machupicchu pueblo es gente que ve esto como una industria y es absolutamente valido porque es su forma de vida, lo que no puede haber es la ventaja de la corrupción respecto al tema de boletos para poder ingresar a Machu Picchu, ventaja que se quiere sacar de manera manual o con tecnología. Entonces, ahí es donde hay que centrar la mirada, el tema se tiene que socializar, yo viajé en tres oportunidades a Machupichu pueblo en el tiempo que fui ministro de Cultura y abordamos el tema. Uno cuando es ministro debe saber escuchar, no tomar las determinaciones porque a uno lo mandan o le dicen haz esto porque determinado interés obedece a esto y tienes que sacarlo. Así no se lleva una cartera. Una buena gestión del Ministerio de Cultura puede hacer que se mejore el sistema, se puede trabajar el tema in-house sin favorecer a ninguna empresa privada. ¿El Estado está en capacidad de hacer esto? por supuesto que sí”.

Si bien, este problema que involucra al turismo cusqueño, ya está empezando a ser abordado en su real magnitud; si es que aún, no se resuelve de una buena vez, eso va a provocar más movilizaciones en Cusco, e incluso protestas de índole radical, hasta transformarse en “conflictos sociales”. Situación que no deja de ser preocupante, porque de agravarse, los manifestantes pueden emprender bloqueos en las carreteras y el cierre en los accesos al santuario de Machu Picchu.

Curiosamente, este problema que ha generado el gobierno, les puede resultar contraproducente, a tal punto de “explotarles en la propia cara”. La Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE), que es el foro empresarial más importante del país, sería perjudicado, ya que se realizará los días 14, 15 y 16 de noviembre en la ciudad de Cusco.

Ayer por la tarde con la presencia de la ministra de Cultura, en Machupicchu pueblo, se realizó una mesa de diálogo con la intención de corregir el grave error del Ministerio de Cultura, pero la ministra fue abucheada tras una absurda declaración: “Los pagos no salen de Machu Picchu, sino de la DDC de Cusco”. Una tonta mentira que la pinta de cuerpo entero, debido a que Machu Picchu es la gallina de los huevos de oro, ya es de conocimiento público que todo el dinero que recauda Cusco gracias a su riqueza cultural va directamente al gobierno central y la DDC de Cusco.

Al final, la ministra de Cultura fue despedida con todo el auditorio de pie, mientras le gritaban “Siempre de pie, nunca de rodillas”. El Frente de Defensa de Machupichu pueblo ha señalado que la ministra Leslie Urteaga, se comprometió a hacer cumplir el porcentaje del 25% de boletos físicos a Llaqta pero tiene 72 horas de plazo para una respuesta oficial. De lo contrario, las medidas radicales se aplicarán en la ciudad imperial. Veremos si el lobby pesa más que la voz del pueblo cusqueño.