Buscan quitar presidencia de comisión al congresista José María Balcázar por defender matrimonio infantil

By

Luego de sus indignantes declaraciones sobre el matrimonio infantil en el Perú, el legislador José María Balcázar (Perú Bicentenario) sería retirado de la presidencia de la Comisión de Educación.

Así lo anunció la congresista Flor Pablo (No agrupada), quien pedirá esto por considerar que las opiniones de Balcázar demuestran “un pensamiento machista y retrógrado”.

“Este congresista es lamentablemente presidente de la Comisión de Educación, ojalá podamos reflexionar los congresistas y pedir su cambio. Yo voy a enviar un oficio señalando estas barbaridades que ha dicho”, indicó Pablo a Canal N.

“Podemos estar en posiciones ideológicas y políticas distintas, pero ya las barbaridades que dice (José María Balcázar) expresan, en realidad, un pensamiento machista durísimo, retrógrado y un no respeto por la niñez que realmente preocupa tremendamente”, añadió.

El Código Civil, de 14 para arriba no hay ningún impedimento. Todos tienen relaciones sexuales. La ley lo autoriza. En otros países es de 13 para arriba, siempre que no haya violación. Todo el mundo tiene relaciones. Profesores con alumnas, maestras con alumnos, entre alumnos también”, afirmó el nada menos que presidente de la Comisión de Educación del Congreso.

Ante la prensa, el parlamentario reiteró que está en contra del mencionado dictamen usando como argumento que “no hay ningún impedimento” para que los menores de edad tengan relaciones sexuales, incluso con maestros, siempre que tengan más de 14 años.

Balcázar trató de justificar su cuestionada postura insistiendo en que, “mientras esto no ocurra contra la libertad de las personas”, las normas lo permiten y por eso mayores de 14 años pueden hacer contratos, casarse, graduarse y titularse.

“Que se prohíba (el matrimonio) de 14 a 18 años sí voy a votar en abstención porque considero que eso está hasta ahora bien, salvo en casos de violación. Ahí no se puede casar. Para mí, como abogado, sería un retroceso”, insistió.

Cuando se le mencionó el riesgo que existe con la legislación actual de que una menor de edad violada contraiga matrimonio con su agresor sexual, el congresista consideró que esos sería “casos aislados” y que “generalmente” las víctimas de violación no se casan con el violador.

“Aquí en el Perú algunos casos serán aislados pero generalmente van a la cárcel. No se casan”, estimó para minimizar el peligro que corren los menores de edad en estos casos.

José María Balcázar lleva meses oponiéndose a la iniciativa que busca modificar el Código Civil para precisar que los menores de 18 años no pueden contraer matrimonio, ya sea con mayores de edad o entre dos menores.

En junio, utilizó como argumento que hay estudios -los cuales no mencionó- que señalan que las relaciones sexuales tempranas “ayudan al futuro psicológico de una mujer”.

“La medicina legal, los que han estudiado, saben perfectamente que mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de una mujer. Eso está estudiado”, mencionó sin explicar sus fuentes.

Estas frases generaron respuestas inmediatas de instituciones en defensa de las mujeres y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

“¿Alguien ha dicho que las relaciones sexuales son perjudiciales para los niños? No son perjudiciales. No está prohibido por la ley”, comentó un mes después ante los cuestionamientos que surgieron contra su postura.