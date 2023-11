Directiva del Colegio de Contadores de Lima 2021-2023 deja institución saneada y con cuentas en azul

By

La directiva saliente del Colegio de Contadores Públicos de Lima que preside el Decano, Rafael Velásquez Soriano, deja a su sucesora una institución absolutamente saneada, con todas las cuentas y estados financieros en azul y con dinero depositado en los bancos del país.

Es así que al término del periodo, correspondiente a diciembre de 2022, el total de activos corrientes (efectivo, servicios, mercadería, etc) asciende a S/ 14 millones 879 mil 847 soles; y los activos no corrientes (propiedades, etc.) a S/ 3 millones 705 mil 055.

En cuanto al pasivo y al patrimonio, tenemos que en lo referente al primero, el balance arroja un total de S/ 616 mil 884, desagregado en S/ 29 mil 136 para los pasivos corrientes y S/ 587 mil 748 para los pasivos no corrientes. El patrimonio global arroja un valor total de S/ 17 millones 968 mil 020.

Respecto al Estado de Resultados, tenemos que los ingresos del periodo 2022 registraron un total de S/ 6 millones 672 mil 982, mientras que los gastos de administración ascendieron a S/ 5 millones 424 mil 595. El superávit del referido período 2022, hechas las sumas y restas de los gastos e ingresos financieros, es de S/ 1 millón 386 mil 880.

Del mismo modo, debe considerarse igualmente que el Colegio de Contadores Públicos de Lima ha logrado ejecutar aproximadamente el 80 % de sus presupuestos asignados.

En lo relativo a la situación tributaria, cabe anotar que a la fecha, la institución no está bajo ningún proceso de fiscalización. El Colegio de Contadores Públicos de Lima, por ser una asociación sin fines de lucro, está exonerada del Impuesto a la renta, de acuerdo al D.S. Nro.179-200-EF Artículo 19 del Texto único Ordenado del Impuesto a la Renta.

Sobre el Impuesto General a la Ventas (IGV), se ha cumplido con su declaración en especializaciones, capacitaciones y eventos realizados al público general y en la venta de kits de colegiaturas.

De otro lado, debe destacarse, entre las múltiples acciones realizadas por la directiva del Colegio Contadores Públicos de Lima, a cargo del Decano Velásquez Soriano, la aprobación de dos fondos de vital importancia para los afiliados.

1) Fondo Mutual del Contador, con el 5% de las Habilitaciones, y un depósito de más de S/ 400 000, el cual será utilizado para préstamos e inversiones del Contador a tasas bajas; es decir, será retornable.

2) Fondo Social del Contador que será habilitado de un porcentaje de los recursos, a fin de ser utilizados en Salud, Educación, Vivienda y otros. Para tal propósito, se viene elaborando el Reglamento correspondiente.

El Colegio de Contadores Públicos de Lima obtiene ingresos por cuotas ordinarias, fraccionamiento, actualizaciones profesionales (cursos, seminarios y capacitaciones), especializaciones, colegiaturas, inscripciones, habilitaciones, carpetas colegiatura, constancia de habilitación, carnets, pines, medallas, portamedallas, kits de colegiatura y otros ingresos presuntos por una cuenta bancaria del BBVA del cual no se tiene control y se desconoce el concepto por el cual efectúan los depósitos.

Recaudación del Colegio de Contadores a julio de 2023 ya alcanza el 77 % del total de 2022

La recaudación del Colegio de Contadores Públicos de Lima, a julio de 2023, ya alcanza el 77 % de los ingresos totales del año anterior 2022, una cifra altamente positiva que es la mejor respuesta a la correcta gestión desarrollada por parte de su Consejo Directivo correspondiente al periodo 2021-2023.

La cifra global de estos primeros siete meses del presente año comprende un total de S/ 4 millones 223 mil 776, y que incluye S/ 4 millones 009 mil 556 de ingresos por servicio, junto con otros S/ 214 mil 219 de ingresos por bienes.

Los principales ingresos de este año 2023 estuvieron centrados en los rubros por cuotas ordinarias, con S/ 1 millón 952 mil 516 (46 %); colegiaturas, con S/ 1 millón 212 mil 990 (29 %); y actualizaciones, seminarios y capacitaciones, con S/ 369 mil 625 (9 %).

En ese sentido, las cifras registradas nos permiten avizorar, sin duda, que al cierre del presente año, serán totalmente superados los S/ 5 millones 487 mil 063 recaudados en el 2022.

El Colegio de Contadores Público de Lima inició actividades el 17 de julio de 1942, es una institución que vela por el prestigio, desarrollo y competencia por lo que fomenta la actualización profesional de todos sus miembros por medio de seminarios, especializaciones y capacitaciones gratuitas; promueve la solidaridad por medio de auxilios económicos que procura el bienestar de los colegiados; va en busca de promover la investigación de la profesión contable y la unión entre los colegiados desarrollando eventos.