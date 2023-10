Rosselli Amuruz: Nuevo video delata Abel Valdivia aparece junto a su hermano Pedro mientras dispara(VIDEO)

By

No actuó en defensa propia. Esa es la conclusión que sugiere un video difundido ayer y que capturó el momento en el que Abel Valdivia Montoya le dispara en el pecho al comunicador Christian Enrique Tirado, quien finalmente fallece, a la salida de la fiesta en Lince en la que ambos participaron, como también lo hizo Rosselli Amuruz, tercera vicepresidenta del Congreso.

En las imágenes se aprecia a la víctima fatal en los exteriores del inmueble en el que se festejó el cumpleaños del exlegislador Paul García -el último 1 de octubre- y a Pedro Valdivia Montoya, hermano del imputado en el crimen, corriendo detrás de él.

Cuando lo alcanza hay un breve forcejeo entre Pedro Valdivia y Enrique Tirado. Este último lo empuja y se aparta de su adversario.

En ese momento, Abel Valdivia saca un arma de fuego de su auto y junto a su hermano va contra Christian Enrique.

Entonces se produce un nuevo enfrentamiento de pocos segundos entre Enrique, quien porta en su mano derecha un objeto que parece ser punzocortante, y los dos hermanos. Todo acaba cuando Abel Valdivia le dispara. El comunicador, tras ser herido, se tambalea hasta colapsar.

El video refuta lo dicho por el imputado, capturado en Rusia tras salir del país el mismo día del asesinato, quien aseguró que el disparo no fue intencional, sino disuasivo.

Sin embargo, otra es la versión que maneja el abogado César Euscátegui, defensa del detenido. En Canal N, sostuvo que su patrocinado actuó en “legítima defensa”.

Abel enfrenta 18 meses de prisión preventiva, mientras que Pedro tiene impedimento de salida del país por un año y siete meses. Edwar Álvarez, abogado de este último, consideró que las nuevas imágenes confirman que hubo una legítima defensa.

“El codazo corrobora la versión de Abel. […] Ustedes acaban de ver que la víctima tenía un arma punzocortante. Eso no puede ser un cortaúñas, es imposible. Lo que se ve es la acción de la víctima para ir a la parte superior de Pedro, concretamente al cuello, y eso está el resultado médico-legal […] Si legítima defensa fue perfecta o imperfecta, ya lo dirá la investigación”, declaró al canal.

Solo la legítima defensa perfecta exime de responsabilidad tanto penal como civil. “Abel y Pedro no conocían [a la víctima] ni tenían ningún problema con esta persona. No sé si el hermano de ellos, Carlos, sí los conoce y de repente [la gresca] obedeció a una rencilla anterior”, siguió el letrado.

Rosselli Amuruz: Los antecedentes de los hermanos Valdivia

Carlos Valdivia, expostulante a la alcaldía de Bellavista, es dueño de Aionia Technology Corporation, la compañía que en 2020 realizó un cuestionado contrato de 41 millones de soles con EsSalud por la compra de pruebas rápidas para detectar el coronavirus.

A la fecha, el Ministerio Público investiga este caso, que implica al exministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén, y al exjefe del Seguro Social, Aurelio Orellana. “Increíblemente, Pedro no comete ningún hecho, pero sigue investigado por homicidio simple. […] Esperamos que sea excluido”, agregó su defensa.

Amuruz ha dicho que abandonó la fiesta antes de la medianoche. “Desconozco los motivos [del crimen] y solicito una investigación rápida para determinar a los culpables”, anotó en sus plataformas sociales. Sin embargo, el propio Carlos evidenció que ella coordinó la celebración.

“No entiendo por qué negar a mi familia. A los amigos y a la familia no se le niega, no entiendo por qué Paul [allegado de Amuruz] nos niega. Mis hermanos no la conocen. El único vínculo con ella fue la coordinación de la fiesta porque ella lo organizaba”, declaró en Punto Final.