Familia peruana fue secuestrada por Hamás, confirma embajador de Perú en Israel Cacho – Sousa(VIDEO)

El embajador del Perú en Israel, Manuel Cacho-Sousa, informó que una familia peruana – israelí fue secuestrada por el grupo terrorista Hamás y llevada a la franja de Gaza, donde son rehenes.La familia está compuesta por cinco personas, una de ellas, Margit Schneider de Zimmerman, estaba desaparecida desde el sábado. En total, se estima que el grupo islámico tiene alrededor de 200 rehenes.

“Lamentablemente podemos afirmar eso y comprobar que sigue como desaparecida”, indicó el embajador Cacho – Sousa.

La situación se dio a conocer luego de que los sobrinos de la mujer grabaran un video informando sobre el tema y lo difundieran en redes sociales. El embajador tomó conocimiento del caso a través de este material. Informó que los miembros de la delegación diplomática peruana están en un búnker trabajando para repatriar a los peruanos que están atrapados en Israel.

Nosotros desde un comienzo consideramos a una persona desaparecida, la señora Schneider. Ella es parte de esta familia, nosotros también hemos visto este video y lamentablemente podemos afirmar o comprobar que la señora es la que estaba desaparecida”, declaró Cacho-Sousa en RPP Noticias.

La ciudadana peruana Margit Schneider-Zimmerman y toda su familia fueron vistos por última vez siendo secuestrados por la agrupación terrorista Hamas el 7 de octubre, día que iniciaron los ataques a la nación judía, según denunció el sobrino de la connacional, Yosi Shnaider.

Según precisó Yosi Schneider, además de Margit Schneider-Zimmerman, también se desconoce el paradero de la hija de esta última, su yerno y sus dos nietos (uno de 4 años y otro de 9 años).

“Ellos viven en un kibutz llamado Nir Oz, está a 4 kilómetros de la frontera con Gaza. Todos estaban durmiendo, los terroristas de Hamás ingresaron a Israel y empezaron a mata, a todos los ciudadanos, los bebes, las mujeres, todo el mundo fue asesinado. Alrededor de las 10 am, vimos las imágenes de Shiri (hija de Margit) con los dos niños”, indicó Yosi Schneider.

“Ella necesita muchas medicinas, ella toma casi 15 medicamentos en un día y sin eso es difícil que pueda sobrevivir más de dos días. Y los bebes necesitan comida de bebes, ropa. Quienes los tienen cautivos en Hamás son unos monstruos. (…) Estamos realmente preocupados por ellos, especialmente por Margit, que tiene la enfermedad de Parkinson y sin sus medicamentos, morirá”, expresó Yosi Schneider.

“Lo primero que quiero pedir es saber que ellos están bien, que están recibiendo un buen trato, por los menos las mujeres y los niños. Ellos no son guerreros, son gente común que no tienen por qué pasar por una situación como esta”, agregó.

El embajador de Perú en Israel, Manuel Cacho-Sousa, confirmó la desaparición de Margit Schneider-Zimmerman; sin embargo, indicó que, debido a la restricción en la zona, no se tiene más información sobre el estado de salud de la compatriota.

Embajador de Perú en Israel se quiebra en vivo

El embajador de Perú en Israel, Manuel Cacho-Sousa, se quebró durante una entrevista televisada a la que fue invitado para dar detalles sobre la situación de connacionales en Israel tras el ataque terrorista de Hamás.

Tras precisar que al menos 40 compatriotas lograron salir de la denominada zona de guerra y otros 100 están a la espera, Cacho-Sousa reveló que personal de la Cancillería debe refugiarse en un búnker habilitado dentro de la sede de la embajada.

“[Estoy bien] en la medida de lo posible. Cada vez que suenan las alarmas debemos ir para allá. Nosotros también estamos preocupados por [lo] que pueda pasar con nuestra vida en este momento de guerra”, dijo el embajador con la voz entrecortada.