“Queremos que los periodistas trabajen con libertad y dignidad”

Entrevista por: Alejandro Arteaga

– ¿Usted está postulando al decanato del Colegio de Periodistas del Perú?

-Así es. Creo que la experiencia que he tenido como decano del Colegio de Periodistas de Lima, y con bastante acierto, nos da la posibilidad de poder llegar e intentar el decanato nacional y mejorar algunas cosas en pro de los periodistas. Hay mucho por hacer.

-¿Cuáles son sus propuestas?

-El Colegio de Periodistas está en una situación complicada desde hace muchos años en el tema del saneamiento del local de la Av. Canevaro. Una de las propuestas es hacer acciones para que el local quede saneado en nuestra gestión. Otra propuesta es que, así como lo hemos hecho en Lima, haremos campañas de salud. Pensamos hacer campañas a nivel nacional en todas las regiones, porque creemos que el tema de la salud es un tema importante en el país y nosotros tenemos que salir a trabajar, pero siempre hay riesgos en esta profesión.

-¿Qué otras propuestas tiene para los agremiados?

-Como todo no puede ser trabajo, pensamos que el periodista también debe tener un espacio de bienestar. Estamos buscando un mecanismo para hacer en primer lugar en Lima y luego a nivel nacional, centros de esparcimiento para que los periodistas y sus familias puedan pasar un día de diversión. Pero el tema de la calidad humana es importante y nosotros hemos trabajado en ello. El colega que sale a la calle necesita tener un seguro de vida, necesita tener un seguro para ir a una clínica. Entonces hay temas que se tiene que trabajar. Tenemos que humanizarnos como país. Queremos que el periodista trabaje con libertad y dignidad.

-¿Cómo atender los reclamos de os periodistas por sus derechos laborales?

-Nosotros en Lima hemos tenido y tenemos una abogada que nos ha dado el servicio que corresponde en la parte legal, pero al margen de ello nosotros le hemos dado un adicional y ese adicional ha sido de atención a los miembros de la orden y ¿Cuánto le ha costado al Colegio?, cero soles, ¿Cuánto les ha costado a los miembros de la orden?, cero soles. Ese es un tema que se tiene que seguir porque el periodista que sale a cubrir tiene derecho a tener un seguro y el Colegio de Periodistas va a estar allí para defenderlo y para apoyarlo como lo hemos hecho en Lima.

LIBERTAD DE PRENSA

-¿Cómo evalúa la actividad periodística y su relación con el gobierno?

-Desde que asumimos el mandato en Lima hemos hecho énfasis en este tema. Nosotros nos enfrentamos al expresidente Castillo cuando intentó cortar la libertad de prensa y puso parámetros para nuestro trabajo. No estamos a favor ni en contra de nadie. Hacemos un trabajo objetivo, imparcial, ético y profesional. En ese sentido vemos con mucha preocupación que tanto en el gobierno anterior como en el actual se pretenda cortar la libertad de prensa y no dar facilidades. Hace dos días hemos visto el atropello que ha sufrido la prensa en la ciudad de Trujillo. Seguimos reclamando y ya lo hemos hecho a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, yo me he reunido dos veces con el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y le hemos manifestado nuestra protesta por este tipo de acciones en contra de la prensa.

-¿En el estado de emergencia no se recorta un poco la actividad periodística?

-Creo que en un estado de emergencia tiene que haber parámetros. Nosotros los periodistas también tenemos que saber a donde vamos y hasta donde podemos ir. Sabemos que hay una limitación por un tema de nuestra propia seguridad, porque en una situación complicada como la que vive nuestro país nosotros como periodistas debemos cuidarnos y la Policía tiene que protegernos.