EsSalud en Emergencia: Exgerente de la entidad Christian Miranda plantea urgente reorganización

Tiene 13 mil millones de soles anuales de presupuesto, pero solo atiende el 37% de la población

De nada sirve mejorar la atención en el sector Salud, si al mismo tiempo no se mejora la seguridad social

La crisis del sector Salud no se da solo en el ministerio.El doctor Christian Miranda Orrillo, médico nefrólogo, con estudios de gestión, administración, auditoria y gerencia en salud pública, expresidente de la Academia Peruana de Salud, y exgerente general de EsSalud, llama la atención sobre la necesidad de reorganizar ya, a esa entidad.

—Diario UNO. Doctor, ¿por qué el país tiene tan mala salud? C.M. La pandemia de la Covid-19 desnudó las precarias condiciones con las que se trabaja en el Ministerio de Salud, desde hace décadas, y la pésima gestión de muchos gestores en el sector. Faltan medios e infraestructura. Antes de la pandemia emigraban para no volver 2,500 profesionales de la salud, porque no tenían dónde trabajar con un sueldo digno. Tras la pandemia, el presupuesto del sector Salud ha vuelto a su nivel anterior y la seguridad social no mejora.

FALLA DEL SISTEMA

—O sea, el problema es el sistema dual de salud Así es…

—¿Qué se podría hacer? La seguridad social en Costa Rica cubre alrededor del 94% de la población. EsSalud, la seguridad social peruana, solo cubre alrededor del 37% de la población con 13,000 millones de soles de presupuesto, pero los ciudadanos de a pie y, sobre todo, los informales gastan alrededor de 15,000 millones por año para preservar su salud. Si hiciéramos atractivo EsSalud para los no asegurados se podría captar gran parte de ese gasto y, con ello, duplicar el presupuesto actual.

—Entonces, la solución

es aumentar el número de asegurados… Costa Rica demostró que es posible. Y pensemos por un momento que el incremento de asegurados, restaría carga de pacientes, al ya abarrotado Ministerio de Salud, así los hospitales del ministerio atenderían menos

gente con su mismo presupuesto y todos ganaríamos. Pero por supuesto EsSalud tendría que mejorar mucho en todos los aspectos para volverse atractivo.

—¿Cómo hacer atractiva

una institución con tantas críticas negativas? Hay que hacer cuatro grandes cambios. Primero, actitud. Tendría que mejorar desde la entrada, desde el vigilante que recibe hasta el Presidente Ejecutivo. Debería tratarse a los asegurados como si fueran nuestros padres, hermanos o hijos. Ninguna persona en su sano juicio maltrataría a sus seres queridos, por lo tanto, atender con calidez es el mejor inicio para un cambio cualitativo. Eso no cuesta nada.

—Pero, no es suficiente…

Por supuesto, en segundo lugar, se necesita modernidad y tecnología. El paciente no puede esperar, no debe esperar. ¿Es aceptable que una referencia de provincia a Lima demore 2 a 3 meses? Por supuesto que no. ¡Esa referencia debería demorar un segundo! Y la atención debería ser oportuna.



—¿Es posible ese milagro?

Se necesita también el tercer factor: infraestructura: Es necesario invertir en hospitales de rápida construcción y hospitales de alta complejidad en zonas más vulnerables. Y hacer convenios para utilizar la infraestructura ociosa, en el primer nivel de atención, del

Ministerio de Salud y fuerzas armadas. EsSalud aportaría con sus especialistas, de esa manera se sumarían

esfuerzos.

—¿Alcanzarán los profesionales?

Para ello, necesitamos el cuarto cambio: el capital humano. Es indispensable sincerar sueldos e incrementar incentivos a aquellos que

se esfuerzan por dar más de sí, por ejemplo “el bono de buen trato”, sólo para aquellos que no reciben quejas a lo largo del mes. Y recuperarla capacitación pagada de nuestros médicos residentes y mejores trabajadores. Así mismo duplicar las plazas para residentado médico a nivel nacional.

BRECHA ABIERTA

—¿Cómo cerrar la brecha de infraestructura que nos

habla usted? Existe carencia de 1,791 centros médicos y policlínicos a nivel nacional. Hace un año iniciamos las conversaciones para obtener 2,000 millones de préstamo blando del BID pagaderos en 20 años, con 1% de interés anual, para la construcción

de 200 hospitales en 5 años. Además, es necesario inaugurar mensualmente Unidades de Atención Primaria en todo el país. Iniciar la construcción de cuatro hospitales más de Nivel IV de mega estructura por año en macro regiones. Con ello no cerramos la brecha, pero

al menos la acortamos.

—EsSalud tienen un

déficit operativo, ¿cómo tomar más crédito?

Tiene déficit por que existe una deuda de 5,000 millones de soles a EsSalud, entre gobiernos regionales, municipalidades, clubes de futbol y muchísimas empresas más. SUNAT debe cobrar esa deuda y el Estado debería transferir el porcentaje que corresponde a EsSalud de manera directa sin pasar por las arcas de los municipios y gobiernos regionales.

DATO: INVESTIGACIÓN. Hace 15 años se investigó a 200 profesionales por supuestos trasplantes ilegales, lo que la prensa llamó “tráfico de órganos”, Miranda fue investigado entre ellos, como nefrólogo, pero jamás fue acusado o procesado.