Empresas cuestionadas postulan a licitación de proyecto de agua en Puente Piedra

Empresas seriamente cuestionadas vienen postulando al proceso de licitación del proyecto de agua potable y alcantarillado que se desarrollará en beneficio de más de 58 mil vecinos de Puente Piedra y que financia el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

Se trata del proyecto “Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 361, 362, 363, 364, 365, 384, 385, 387 y 388, Puente Piedra” que demandará una inversión de más de 71 millones de soles.

Como en casos anteriores, un grupo de empresas postula a un mismo proceso como ejecutores y supervisores para tener el control total del desarrollo de la obra. Es decir, quien ejecuta la obra se supervisa así mismo con el fin de favorecerse con la aprobación de costos adicionales, ampliaciones de plazo y adendas que llegan a costarle millones de soles en pérdidas al Estado.

EN PTAR DE SULLANA

Según los documentos a los que se ha tenido acceso, sucedió en el caso de la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Sullana, obra financiada por el MVCS. Según documentos de CONOSCE, buscador de proveedores adjudicados, y del SEACE, el consorcio que ejecuta la obra (SULLABELLA) tiene vínculo directo con el consorcio supervisor Grau, conformado por las empresas Gexa Ingenieros y Dohwa Engineering Co Ltd Sucursal de Perú.

En este proceso, el representante legal de Gexa (Washington Ruiz Pinchi) lo era al mismo tiempo de Jagui SAC, miembro del consorcio ejecutor, Sullabella.

Al puro estilo de Odebrecht, el Consorcio Sullabella logró obtener 22 adendas por el valor de S/ 43 667 368,57. Según un informe de control concurrente realizado por la Contraloría General de la República, el MVCS aprobó los costos adicionales, a solicitud del consorcio ejecutor y con la venia del consorcio supervisor, incrementando el monto contractual del proyecto.

En enero del presente año, la Contraloría detectó dichas irregularidades, que fueron puestas en conocimiento de la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar, en enero de 2023. Sin embargo, hasta el momento no se ha solucionado nada.

TAMBIÉN EN AREQUIPA

La misma modalidad se utilizó en otro proceso: la obra “Mejoramiento y ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de los distritos de Sachaca, Tiabaya y la localidad de Congata, distrito de Uchumayo, Arequipa”.

AHIORA EN PUENTE PIEDRA

El mismo modus operandi ocurre con la obra en proceso de licitación “Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 361, 362, 363, 364, 365, 384, 385, 387 y 388, Puente Piedra”.

Se trata del consorcio supervisor conformado por la empresa Xena EIRL y Dohwa Engineering Sucursal CD LTD en Perú. La representante legal y accionista de Xena, Giannina Ruiz Paredes -según registra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (Osce)-, es socia de la empresa Jagui SAC, que estaría postulando en ese mismo proceso para la ejecutar la obra.