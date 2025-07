DIRIS Lima Este entrega 11 Equipos de Rayos X Dental Portátiles a Centros de Salud

Beneficiarán a pacientes del primer nivel de atención con la mejora en los procedimientos para una buena salud bucalEl Ministerio de Salud (MINSA), a través de la Dirección de Redes Integradas (DIRIS) Lima Este, entregó once Equipos de Rayos X Dental Portátiles de alta resolución a igual número de Centros de Salud (CS) de la jurisdicción, adquisición que permitirá mejorar los procedimientos para una buena salud bucal.El valioso instrumental médico ya está en el C.S. Moyopampa (RIS Chaclacayo-Lurigancho), C.S. Chosica (RIS Chaclacayo-Lurigancho), C.S. Manylsa (RIS Huaycán), C.S. Cooperativa Universal (RIS Santa Anita-El Agustino), C.S. La Molina (RIS La Molina-Cieneguilla), C.S. Gustavo Lanatta (RIS Ate), C.S. Santa María de Huachipa (RIS Jicamarca), C.M.I. Tambo Viejo (RIS La Molina-Cieneguilla), C.S. Santa Clara (RIS Huaycán), C.S. Nocheto (RIS Santa Anita-El Agustino) y el C.S. López Silva (RIS Chaclacayo-Lurigancho).“Todo ingreso de equipos fortalece la capacidad y la oferta que tenemos frente a los pacientes. El hecho de modernizar nuestros equipos también nos permite que los odontólogos de los Centros de Salud mejoren sus capacidades; esto quiere decir que, al ser digitales, podemos trasladar la imagen de un establecimiento a un especialista”, expresó la M.C. Zulma Anaya Chacón, Directora Adjunta de la DIRIS Lima Este, en representación del Director General, abogado Jorge Grimaldo Ramírez Castillo.Los once equipos de radiografía intraoral, que están montados sobre mecanismos móviles para facilitar su desplazamiento dentro de los recintos de salud y, de esta manera, optimizar la visualización de estructuras internas dentales y maxilares que no se pueden observar clínicamente, se obtuvieron mediante inversiones de IOARR con CUI N.° 2481910.Acompañaron a la Directora Adjunta en la entrega oficial del instrumental quirúrgico dental el doctor Juan Vargas, Coordinador de la Estrategia de Salud Bucal, la doctora Tania Molina, responsable del Área de No Transmisibles, y la doctora Jeaneeth Arbe, del equipo técnico del Área de No Transmisibles. Precisamente, este acto se da en el marco de la Semana de Oro de las Enfermedades No Transmisibles (ENT) 2025.