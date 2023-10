Arequipa: Personal del centro de salud armaban ‘fiestón’ en horario de trabajo no atendían a nadie (VIDEO)

By

¡Indignante! Luego de que Nano Guerra García falleciera la noche del viernes en busca de atención médica en Arequipa, ahora un paciente demostró que hay una falta de servicio en nosocomios de la mencionada región. En esta ocasión, en el centro de salud El Porvenir se captó a gran grupo de médicos y personal, festejando una fiesta en pleno mediodía.

Resulta que José Chicaya, un vecino del distrito de Miraflores llevó a su esposa al centro, porque presentaba fuertes dolores estomacales, sin embargo, en recepción le indicaron que no iba a ser atendido, porque era hora de refrigerio y que no había relevo.

Desesperado por la situación en la que se encontraba su esposa, el hombre no aguantó ni un minuto más, pues la espera se le hizo larga, y se levantó del asiento para buscar a algún médico. Chicaya, muy molestó escuchó que al fondo del policlínico se oía música, por lo que prendió su cámara de celular y sorprendió a todos los galenos.

Arequipa: médicos fueron descubiertos bailando

En una sala estaba la mayoría del personal médico que celebraba una fiesta y habrían contratado orquesta en vivo. Al verse descubiertos, se dispersaron e intentaron que el hombre dejara de grabar, pero él recalcó que lo haría viral. Luego de esta revelación, los doctores atendieron a su esposa.

José Chicaya reportó a Exitosa que los especialistas le dijeron que no estaban en horario laboral y que por favor no subiera nada a redes sociales. Además, el lugar no era un espacio permitido para que se realizarán ese tipo de actividades.

Personal del centro de salud El Porvenir en el distrito de Miraflores, Arequipa son captados mientras bailaban y festejaban en horario de trabajo, dejando abandonados a sus pacientes.

El video difundido en las redes sociales es de José Chicaya, esposo de una paciente internada en ese centro, quién realiza esta grave denuncia.

“Acá en la posta escucho una tremenda bulla, estoy tratando de localizar de donde llega la bulla, mi esposa se encuentra muy mal, delicada de salud, estoy tratando de donde llega la bulla, están bailando, están con orquesta. Miren están ahí, miren ustedes como se divierten los doctores y no atienden a mi esposa que se encuentran delicada de salud”, denunció José Chicaya, esposo de una paciente internada.