Rafael Velásquez Soriano: Decano del CCPL presenta balance de su gestión 2021-2023

Reactivación en marcha. Velásquez señala que cumplir el 95 % de las metas y promesas propuestas, fue posible gracias al trabajo articulado de su quipo de gestión. Y que la recuperación de locales institucionales es un logro fundamental que potenciará aún más a la organización.

“La recuperación de la sede institucional de la Avenida Arequipa y del Centro Recreacional de Chosica, junto con el cumplimiento del 95 por ciento de las promesas electorales hechas a los contadores públicos de Lima, fueron los logros fundamentales de nuestra gestión”, destacó el decano de la institución, Rafael Velásquez Soriano.

Durante el balance de su gestión institucional en el Colegio de Contadores Públicos de Lima, correspondiente al periodo 2021-2023, Velásquez Soriano resaltó también entre las acciones más importantes de su saliente administración, “la suscripción y ejecución en marcha de quince convenios interinstitucionales con diversas universidades y centros especializados, para beneficio y mejora de la profesionalización de los agremiados”.

Detalló, entre los principales beneficios de dichos convenios, el otorgamiento de descuentos para los estudios de posgrado (maestrías, doctorados), así como cursos de idiomas, y de segunda y tercera profesión para el afiliado al Colegio.

“Las mismas facilidades se han hecho extensivas a los familiares de los colegiados, además de los trabajadores del Colegio. Otros convenios pendientes suscripción y ejecución a corto plazo, incluyen a la Universidad Federico Villarreal, el Centro de Altos Estudios Militares, entre otros. Todo a nivel nacional”, apuntó.

Refirió, igualmente, que su institución tiene en trámite la firma de otro convenio con la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), para una capacitación mutua interinstitucional, en materia registral.

“En ese sentido, estamos ejecutando estos convenios, a fin de que los agremiados tengan garantizados sus derechos a la educación superior, así como a la recreación”, recalcó.



RETOS CUMPLIDOS

Velásquez Soriano ratificó además que del cien por ciento de las promesas electorales ofrecidas a los agremiados, su gestión ha logrado cumplir más del 95 por ciento de estas, tras reconocer que, durante el transcurso de los dos años de su gestión, “se han registrado nuevas actividades y nuevos pasivos que estamos enfrentando”.

Dijo que uno de estos ha sido la reciente reincorporación de su gremio a la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú, en septiembre de 2022, luego de once años en que los contadores públicos de Lima estuvieron privados de esta recertificación, por culpa de las malas gestiones anteriores.

Agregó que de la misma forma, se obtuvo la reintegración, a nivel internacional subregional, ante la Asociación Interamericana de contabilidad, que tiene su sede en Panamá.

“Entonces, ya estamos integrados en los 24 departamentos, y participamos de forma permanente en las convenciones y asambleas generales, viendo la profesión, a nivel nacional”, resaltó.

Entre otras de sus promesas cumplidas se contemplan, para beneficio de los agremiados, la facilitación de los trámites en línea y el acceso a bolsas de trabajo con entidades públicas y privadas. También, el ofrecimiento de capacitación virtual para diplomados, congresos, foros, y asesoría para elaboración de tesis y doctorados.

De igual manera, sostuvo que en su gestión se prometió descentralizar las oficinas del Colegio de Contadores Públicos de Lima, para lo cual se habilitaron dos oficinas administrativas; una en Lima Sur, y otra en Lima Norte. “En este caso, solo quedó pendiente abrir una sede en Lima Oeste, para beneficio de los agremiados de esta zona”, acotó.

El decano Velásquez Soriano recordó que el Colegio de Contadores Públicos de Lima representa al 60 por ciento de los más de cien mil contadores colegiados, a nivel nacional.

RECUPERACIÓN DE LOCALES

Señaló además que el segundo aspecto fundamental de su administración incluyó la recuperación de los dos inmuebles institucionales emblemáticos de su gremio, el 26 de junio pasado.

“Se trata de la sede principal, ubicada en la intersección de las avenidas Arequipa y Cuba, de Lima, la que todavía no puede ser abierta al público y al servicio de los agremiados, debido a una multa administrativa pendiente con la Municipalidad de Lima, por una serie de observaciones efectuadas por el Instituto Nacional de Defensa Civil”, anotó.

Sin embargo, informó que el decanato está gestionando el levantamiento de estas observaciones, a fin de que a corto plazo este local pueda entrar en funcionamiento.

“El local de la avenida Arequipa no tiene licencia de Defensa Civil. Justamente, en 2022, antes de obtener la posesión legal del predio, ya contaba con una sanción de cierre temporal, por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Queremos disponer de las garantías de seguridad, como corresponde, y una vez que contemos con la licencia de Defensa Civil, recién podremos reabrir, en forma paulatina”, detalló.

Manifestó, también, que lo mismo ha sucedido con el local del centro recreacional y de esparcimiento, situado en Chosica, el cual -dijo- fue hallado en una calamitosa situación.

“Con la aprobación del Consejo Directivo hemos aprobado la implementación de su remodelación, mantenimiento y habilitación, consistente, en una primera etapa, de la construcción de dos canchas de frontón, áreas de esparcimiento, garaje, así como de las áreas verdes. Poco antes del término de nuestra gestión, lo entregaremos a la comunidad de agremiados”, remarcó.

PENDIENTES DE HUACHO

En relación a la situación legal del local del Colegio de Contadores Públicos de Lima, en la localidad de Huacho, Velásquez Soriano cuestionó las acciones efectuadas por la anterior decana, Elsa Rosario Ugarte Vásquez, que perjudicaron a la institución.

En octubre de 2007, Elsa Rosario Ugarte Vásquez fue nombrada decana del Colegio de Contadores Públicos de Lima, con la expectativa de desempeñar sus funciones hasta 2009, de acuerdo con el estatuto de la organización. Sin embargo, 14 años después de que finalizase su periodo, la exdecana continuaba realizando funciones, argumentando que las elecciones de ese año fueron suspendidas.

Durante este tiempo, Ugarte Vásquez se apoderó de la sede del Colegio de Contadores. En el lugar se emitían constancias, certificados, capacitaciones y colegiaturas en nombre del Colegio de Contadores Públicos de Lima, a pesar de que ella no ostentaba ningún cargo dentro de la institución.

El decano Velásquez Soriano indicó que de acuerdo a la información proporcionada por la Beneficencia Pública de Lima, “la señora Ugarte suscribió un contrato en el 2018, por el que estuvo pagando en los años subsiguientes 2019, 2020, 2021 y 2022, en que vencía el referido acuerdo”.

“(Pero) hay un pasivo, desde marzo de 2023 a la fecha, en que no teníamos el control de las dos sedes; sin embargo, la Beneficencia estaba solicitando este pago. Y le hemos explicado (a la Beneficencia) que la persona que suscribió ese contrato no tiene ni representación ni competencia. Y mucho menos se le ha autorizado para que alquile un local. Nosotros vamos a asumir desde agosto de 2023 hacia adelante”, enfatizó.

Al respecto, expresó: “Tengo entendido que esto lo está asumiendo el Consejo Directivo y prontamente nos van a comunicar, en el lapso de una semana, para acercarnos con los directivos involucrados, y tomar la administración y control de la sede de Huacho”.

Especificó que de acuerdo a los registros del Colegio de Contadores Públicos de Lima, “tenemos inscritos a más de dos mil agremiados, en el ámbito del Norte Chico”.

“Así que hacemos un llamado a los agremiados del Norte Chico, anunciándoles que pronto estaremos en ese local; independientemente de ello, veníamos atendiendo a través de las redes sociales, correos electrónicos y llamadas telefónicas, para cumplir con los servicios que ellos solicitan”, aseveró.

REGULARIZACIÓN DE PAGOS

Respecto a la regularización de pagos de inscripción en el Colegio de Contadores Públicos de Lima, por parte de los nuevos agremiados, el titular de la institución explicó que existen dos modalidades: uno en efectivo, por el que deben poseer sus respectivos comprobantes de pago (boleta de venta o factura), con los que el Colegio pueda validar.

Otros profesionales han realizado sus abonos al banco Continental, los mismos que al presentar sus vouchers (vales), han debido solicitar igualmente sus comprobantes de pago.

En este último caso, advirtió que si no llegaron a solicitar dicho comprobante, “podrán hacerlo con el voucher correspondiente, su comprobante de pago anual. Nosotros vamos a verificar los estados bancarios, a través de la Oficina de Contabilidad”.

Asimismo, adelantó que se verificará si el colega contador está inscrito en el padrón de agremiados, “ya que -denunció- la señora Ugarte no entregó, el 26 de junio, el acervo documental del Colegio de Contadores Públicos de Lima”.

“Se han llevado todos los documentos que obran en el Colegio. Por eso, desde el año 2018 se está solicitando acreditar los pagos. Con relación a los años anteriores, y como es una Declaración Jurada, se somete a la fiscalización aleatoria posterior. Si el colega manifiesta y acredita sus pagos, con toda la documentación, en su declaración, se va a dar el trámite para que pueda ser incorporado”, concluyó.