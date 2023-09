Ministra del Ambiente recomienda “bañarse con una tacita” durante el corte de agua en Lima

By



La ministra del Ambiente, Albina Ruiz, se pronunció ante el corte de agua del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) desde el próximo viernes 6 de octubre, en 22 distritos de Lima Metropolitana, a fin de mejorar el suministro en la zona sur de la capital.

Cabe señalar que solo 18 distritos podrían recuperar su servicio después de las 48 horas. En los cuatro faltantes se irá regularizando en un tiempo aproximado de 96 horas.

“Yo siempre me baño rehusando el agua. Tengo un balde abajo y siempre uso eso. Ahora nos bañaremos con una tacita. Ahorraremos agua y hay que mirarlo por el lado positivo que es por donde siempre quiero caminar”, anotó Ruiz antes de retirarse raudamente.

La medida tendrá efecto en los distritos de Barranco, Surquillo, La Molina, Ate, La Victoria, Miraflores, San Isidro, San Luis, El Agustino, Rímac, San Martín de Porres, Cieneguilla, Santa Anita, Villa El Salvador, Independencia, San Juan de Lurigancho, San Borja, Santiago de Surco, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Lurín y Chorrillos.



No estaba enterada

Hoy también se conoció que el Gobierno de Boluarte se enteró por los medios de comunicación sobre el corte de agua que Sedapal dispuso. La ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, indicó que su despacho esperaba que se realizarán coordinaciones previas antes de que se diera un pronunciamiento más formal, pero al final tuvo conocimiento por otros medios.

“Las decisiones estratégicas de Sedapal no las toma el Ministerio de Vivienda. Nosotros hacemos las sugerencias a los directores y ellos son los responsables de las decisiones estratégicas. Tanto así que yo me he enterado de este corte al igual que todos nosotros y es justo lo que comentaba, parte de una falla de lectura es el tema de comunicación”, expresó en RPP Noticias.

“Yo creo que ellos no han calibrado bien lanzar esta información sin una estrategia correcta de comunicación. Es por eso que ni bien tomamos en conocimiento estas medidas estamos en plenas coordinaciones. Garantizamos que la situación está controlada”, agregó.

Ministra de Vivienda critica a Sedapal

0 seconds of 2 minutes, 45 secondsVolume 90%Ministra de Vivienda critica a Sedapal (RPP Noticias)

¿Cómo ver si habrá corte de agua en mi casa?

Para conocer si tu vivienda será afectada por este corte masivo de agua en Lima, puedes ingresar a esta plataforma: https://sedapal.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6f7749b987d3442d810a1840b8c8133d

Una vez dentro de la página, se debe colocar tu dirección o el número de suministro en el buscador para verificar la situación de tu hogar. El color de cada área corresponde al tiempo en que no habrá agua: