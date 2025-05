Dos madres, dos historias de amor y lucha: una donó su riñón a su hija y otra recibió uno para seguir al lado de la suya

El ministro César Vásquez reconoció la capacidad de las madres para dar protección a sus hijos, incluso la vida o sus órganos.

En vísperas del Día de la Madre, el ministro de Salud, César Vásquez, visitó la Unidad de Trasplante Renal del Hospital Nacional Cayetano Heredia para saludar y reconocer a dos madres que representan el verdadero significado del amor materno: Zoila, quien le donó un riñón a su hija de 20 años, y Jurelia, quien después de una década de lucha contra la insuficiencia renal, recibió un trasplante gracias a la generosidad de un donante cadavérico.

“Son una muestra viva de un milagro de la ciencia y un milagro del amor al prójimo”, señaló el ministro Vásquez durante su recorrido por el área de cuidados postoperatorios.

Zoila, procedente de Tambogrande (Piura), compartió el difícil camino que atravesó junto a su familia hasta llegar al trasplante de su hija. “Mi hija lleva más de dos años y medio en tratamiento. Verla sufrir en una sala de diálisis, sin poder hacer su vida normal, me destrozaba el alma. Fue muy duro enterarnos que tenía insuficiencia renal crónica, porque nosotros no conocíamos de esta enfermedad, pero ahora le he vuelto a dar vida dándole mi riñón”, contó Zoila.

El titular del Ministerio de Salud (Minsa) resaltó la capacidad de las madres para dar protección a sus hijos, incluso la vida o sus órganos. “Eso es digno de reconocerlo, de valorarlo. No están solas, este Gobierno está trabajando para que este tipo de operaciones, que antes no se podían hacer de manera gratuita, hoy se realicen sin costo alguno a través del SIS, para darles también a las familias humildes esperanza que realmente les cambia la vida”, expresó emocionado el ministro.



Jurelia, de 37 años, natural de Huánuco y madre de una niña de 12, recibió un riñón después de una larga espera y múltiples sesiones de diálisis durante de 10 años. Agradece al equipo multidisciplinario del nosocomio, pues ahora tiene una nueva esperanza para recuperar el tiempo perdido con su niña.

ACCESO GRATUITO Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Ambas intervenciones fueron realizadas en el Hospital Nacional Cayetano Heredia por un equipo multidisciplinario integrado por especialistas en nefrología, urología, cirugía, anestesiología y personal de enfermería. Para lograr la proeza médica se utilizaron dos salas de operaciones en simultáneo.

Cabe destacar que todo el procedimiento fue cubierto en su totalidad por el Fondo Intangible Solidario de Salud (Fissal) del Seguro Integral de Salud (SIS), garantizando el acceso equitativo a tratamientos de alta especialización para las familias más vulnerables.

Actualmente, más de 6700 peruanos se encuentran en lista de espera por un órgano o tejido. Solo el Hospital Cayetano Heredia ha realizado 155 trasplantes renales exitosos, de los cuales cerca del 90 % fueron con donantes vivos, y apenas el 10 % mediante donación cadavérica, lo que evidencia la urgente necesidad de fomentar una mayor cultura de donación en el país.