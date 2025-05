Inicia Cónclave para elegir nuevo Papa con participación de dos cardenales peruanos

By

133 cardenales electores se reúnen bajo estricto secreto tras culminar los nueve días de duelo por Francisco

Hoy miércoles 7 de mayo inició el Cónclave, ceremonia destinada a elegir al próximo sumo pontífice de la Iglesia Católica. Este proceso comenzó tras culminar los nueve días de duelo por la muerte del Papa Francisco, a quien se le dedicó una misa en honor a su «intensa vida pastoral». Un total de 134 cardenales participan en la ceremonia, aunque solo 133 purpurados menores de 80 años tienen derecho a voto.

Los cardenales se congregaron en la Capilla Sixtina para iniciar el proceso bajo la dirección de Pietro Parolin. El evento se caracteriza por su estricta confidencialidad y medidas de aislamiento. Entre los participantes se encuentran dos peruanos: Carlos Castillo y Robert Prevost, quienes realizaron el tradicional juramento antes del inicio de la votación.

La juramentación de los cardenales peruanos

El cardenal Prevost pronunció el juramento que todos los purpurados deben hacer como parte de la tradición: «Et ego Cardinalis Prevost spondeo, voveo ac iuro. Sic me Deus adiuvet et haec Sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango». La traducción es: «Y yo, Cardenal Prevost, así lo prometo, lo juro. Que Dios me ayude y estos Santos Evangelios que toco con la mano».

Posteriormente, el cardenal Carlos Castillo se convirtió en el segundo peruano en realizar el juramento. Tras completar este ritual, procedieron a cerrar las puertas de la Capilla Sixtina para realizar la primera votación.

El proceso de elección

Durante el Cónclave, los cardenales realizan rondas sucesivas de votación hasta alcanzar un consenso de dos tercios entre los participantes. Este evento, de gran relevancia para la comunidad católica, atrae la atención de miles de fieles y medios de comunicación que se congregan en la Plaza de San Pedro.

Una de las tradiciones más emblemáticas es la señal de humo que emana de la chimenea de la Capilla Sixtina. El humo negro indica que no se ha alcanzado un acuerdo, mientras que el humo blanco anuncia la elección exitosa de un nuevo papa. Los fieles aguardan expectantes este momento histórico para la Iglesia Católica mundial.