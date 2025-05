Winston Reátegui: “Si Alianza no confía en árbitros nacionales que soliciten extranjeros”

En conferencia de prensa, Winston Reátegui, presidente de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), señaló sin pelos en la lengua que, si en Alianza Lima no confían y cree que son tendenciosos los árbitros nacionales, mejor soliciten jueces extranjeros para los partidos de la Liga 1.

«Nadie le dice al señor Franco Navarro y al Club Alianza Lima que no reclamen porque están en todo su derecho de hacerlo, pero existen estamentos y formas, pero no puede ser que sus formas sea decir que todos los arbitrajes son tendenciosos y sabemos muy bien el significado de ese término. Dice que les pusieron la mano por no ir a la asamblea, pero Cienciano fue a la asamblea y votó en contra, yo nunca he visto que dos equipos pierdan a la vez en un partido», sostuvo Reátegui.

No se calló nada y señaló también que «más allá de eso, en Alianza Lima quieren dar a entender que existen una mala disposición y que existen órdenes de arriba en perjudicar a alguien. Eso no ocurre en absoluto, porque la Conar es estrictamente autónoma y de las designaciones nos hacemos responsables todos los que estamos aquí presentes».