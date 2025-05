Poder Judicial rechaza excarcelación de Alejandro Toledo

By

El expresidente deberá continuar su condena en el penal de Barbadillo, tras desestimarse su pedido de liberación por tiempo de detención en EE. UU.

El Poder Judicial (PJ) negó el recurso presentado por la defensa de Alejandro Toledo, que buscaba su excarcelación bajo el argumento de que su detención en Estados Unidos debía contabilizarse en su sentencia. La Sala Penal Permanente confirmó que el plazo de prisión preventiva solo se cuenta desde su llegada al Perú en abril de 2023.

La decisión judicial

El fallo señala que Toledo no puede sumar los ocho meses que estuvo detenido en EE. UU. antes de su extradición. El tribunal sostuvo que la prisión preventiva en el Perú comenzó al ser recluido en Barbadillo. Además, el expresidente enfrenta otras dos órdenes de detención por los casos Ecoteva e *Interoceánica Sur – Tramo 4*.

Pedido de arresto domiciliario también rechazado

Toledo había solicitado cumplir su condena en casa, amparándose en una ley que beneficia a mayores de 80 años. Sin embargo, el PJ consideró que no cumplía los requisitos para acceder a este beneficio. La norma exige evaluaciones médicas y garantías de no fuga, aspectos que no fueron acreditados.

Condena firme y futuro legal

En octubre de 2024, Toledo fue sentenciado a 20 años y seis meses por colusión y lavado de activos en el caso Interoceánica Sur. El expresidente permanecerá en Barbadillo junto a otros exmandatarios procesados, como Pedro Castillo y Ollanta Humala. Su defensa podría presentar nuevos recursos, pero por ahora su situación penal no cambia.

Con esta decisión, el Poder Judicial reafirma que no habrá trato diferenciado para Toledo, quien deberá enfrentar todas las acusaciones pendientes desde prisión. El caso marca un precedente en la aplicación de penas a expresidentes involucrados en corrupción.