Eduardo Arana: Moción de censura por crisis penitenciaria

By

Crisis penitenciaria reaviva intento de censura a Eduardo Arana, que ya suma 20 firmas y busca alcanzar las 33 necesarias.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana Ysa, enfrenta una moción de censura que ha empezado a tomar forma tras la crisis desatada en el sistema penitenciario. Hasta el sábado, el documento contaba con el respaldo de 20 congresistas de diferentes bancadas, aunque aún necesita 33 firmas para ser admitido a trámite. La situación del ministro, que hasta ahora parecía estable en el Gabinete, está bajo amenaza directa.

Fugas en Lurigancho y Maranguita

El detonante fue la fuga del ciudadano venezolano John Kennedy Javier Sebastián del penal de Lurigancho, ocurrida el 21 de abril. A este hecho se sumó, el último viernes, la evasión de seis jóvenes internos, también venezolanos, del Centro de Rehabilitación Juvenil de Lima, conocido como “Maranguita”, en el distrito de San Miguel.

De los evadidos de “Maranguita”, tres tienen 17 años, uno 19 y dos 18. Estaban cumpliendo penas que iban de cuatro a cinco años. La respuesta del Ministerio de Justicia ha sido insuficiente para varios sectores del Congreso, pese a medidas como el traslado masivo de 29 internos del centro juvenil a una instalación de mayor seguridad.

En el caso del penal de Lurigancho, la Policía y la Fiscalía ordenaron la detención de tres agentes del INPE que podrían estar implicados en la fuga del interno venezolano.

La moción sigue viva

El congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) confirmó que la moción de censura sigue vigente y será reactivada esta semana. Según él, el ministro Arana debe dejar el cargo lo antes posible. “Hay una moción de censura diligenciada por mi colega Diego Bazán. Entiendo que aún no cuenta con las firmas necesarias. Estamos en feriado largo. La próxima semana (este lunes) se reiniciará esa gestión. El ministro debe ser separado lo más pronto posible. Hasta este momento, no se acaba con el problema del hacinamiento en los penales. No se ha hecho ni poco ni mucho por mitigarlo”, declaró.

Desde la bancada de Perú Libre, el congresista Edgar Tello también expresó su respaldo a la moción. Para él, las fugas demuestran negligencia del personal del INPE, responsabilidad directa del ministro. “La fuga de un recluso de Lurigancho y seis de ‘Maranguita’ es una negligencia del personal INPE ante lo cual el ministro de Justicia debe tomar decisiones. Es una falta de responsabilidad. Debe dar un paso al costado. En cuanto a la moción de censura que está recogiendo firmas, yo la firmaría con gusto. No me han pasado la lista todavía pero la firmaría. Es una irresponsabilidad (lo de Arana)”, declaró al diario Correo.

Resistencia conservadora

Sin embargo, no todos los congresistas apoyan la medida. Jorge Montoya, de la bancada Honor y Democracia, llamó a actuar con cautela y sugirió que podría haber una maniobra internacional para desestabilizar al Gobierno. “No firmaría la moción”, afirmó. También señaló que se debe tener en cuenta la nacionalidad de los prófugos y no perder de vista el posible rol de organizaciones externas como el Foro de Sao Paulo.