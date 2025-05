Bayern Múnich se proclamó campeón de la Bundesliga con antelación, tras empate de Leverkusen

Una mano. Bayer Leverkusen igualó 2-2 en su visita al Friburgo por la fecha 32 de la Bundesliga y con este resultado, el Bayern Múnich se coronó campeón del torneo a dos fechas del final, sacándole 8 puntos de ventaja (76-68). El inglés Harry Kane consigue así el primer título de su carrera.

Un día antes (sábado) Bayern Múnich había sufrido un empate sobre la hora ante el Leipzig 3-3, por lo que no pudo todavía gritar campeón. Pero los ‘bávaros’ no tuvieron que esperar tanto pues ayer el Leverkusen no pudo ante el Friburgo. El equipo dirigido por Xabi Alonso perdía por 2-0 y aunque en la recta final del encuentro logró empatar, no le alcanzó para retrasar más el festejo del Bayern Múnich.

Este es el título número 34 que consigue los “Bávaros” en la Bundesliga, pero tal vez lo más destacado es que es el primer título en la carrera del delantero inglés Harry Kane, quien llegó al club alemán a inicios de la temporada pasada y ahora por fin podrá levantar un trofeo.