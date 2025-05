CONAR publicó audio del VAR y  reconoció que hubo penal para Alianza Lima

By

Admite error. Sin duda lejos que además del penal cobrado a favor de Cienciano, la mayor polémica fue la falta que le cometieron a Paolo Guerrero sobre el final del primer tiempo y que ni el árbitro Bruno Pérez, ni el VAR pudieron percatarse.

Ante ello, la CONAR, a través de sus redes sociales, publicó ayer los audios del VAR de aquella jugada y reconoció que el árbitro no solo adoptó una mala ubicación en la jugada, sino que el VAR erróneamente decide no llamar a una revisión de campo.

«Un defensor rojo sujeta a un atacante de azul y blanco limitando sus movimientos para no ir al balón. El árbitro que no hizo la gestión de prevención y que adopta una mala ubicación, mirando solo el balón, no se percata de la acción y deja que el juego continúe», se deja escuchar en la explicación del video de la CONAR.

Luego, se agrega: «el VAR, en su chequeo protocolar, no utilizó los ángulos, velocidades, ni las consideraciones adecuadas y tampoco hizo un análisis detallados de ambos jugadores involucrados por lo que erróneamente decide no llamar a una revisión de campo». Internamente el árbitro Bruno Pérez recibirá una sanción por ese error gravísimo cometido.

GOROSITO RESPONDE FUERTE

Más temprano, Néstor Gorosito entrenador de Alianza Lima, tampoco se guardó nada y en rueda de prensa, consideró que desde un principio su equipo se ha vio perjudicado constantemente por malas decisiones arbitrales.

«Definitivamente, lo sucedido trastoca todo, pero es una consecuencia de lo que venimos sufriendo desde un principio de torneo, no es de ahora, duele y lastima mucho porque nosotros como comando técnico estamos acá para dosificar, dirigir y dar pautas a los jugadores, pero hasta aquí llegamos, no podemos hacer más», contó un incómodo Gorosito.

Por último dijo: «Es muy evidente lo que vienen haciendo contra Alianza, ya que nos muestran tarjetas amarillas a los tres minutos de forma constante y, después de ver y analizar todos los partidos del torneo, eso no sucede con los demás equipos. Tenemos que ver que alguien digite esto, porque a nosotros ya no nos alcanza como cuerpo técnico».