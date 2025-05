Maranguita: Fuga de internos revela complicidad y crisis institucional

By

Director de Pronacej denuncia aparente complicidad en fuga de seis internos venezolanos del centro juvenil Maranguita.

La fuga de seis jóvenes venezolanos del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, ha dejado al descubierto serias fallas dentro del sistema de justicia juvenil. El propio director del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), Francisco Naquira, reconoció que hay indicios de una presunta complicidad por parte del personal. “Más que una inacción, hubo una complicidad”, afirmó tras una primera evaluación en el lugar.

Complicidad e indignación

Naquira visitó el centro y declaró que su equipo encontró materiales sospechosos y percibió un “descuido intencional aparente del personal que trabaja al interior”. Fue claro al señalar que quienes tienen contacto directo con los internos podrían estar involucrados. “No es usual que seis ciudadanos de manera concertada a la misma hora se junten y se prevean para llevar a cabo su fuga”, enfatizó.

Informó que apenas se detectó la fuga se dio aviso inmediato a la Policía Nacional, al Ministerio Público y a peritos especializados. El personal de turno fue intervenido y está siendo investigado. “Estamos indignados. Desde casa se puede percibir una clara inacción, más que negligencia. Debió tenerse más cuidado por parte de nuestro personal”, sostuvo con dureza.

Una fuga que pone en duda las reformas

Desde 2021 no se registraban fugas en los centros juveniles del país. Esta se produce en un contexto clave, cuando el Ejecutivo ha anunciado una serie de reformas para reestructurar el sistema penitenciario. Para Naquira, el momento no es casual. “Justo en el momento en que se anuncian medidas que van a optimizar el sistema penitenciario y van a mejorar las condiciones de los centros juveniles a nivel nacional. Nos parece raro, no hay coincidencias”, cuestionó.

Los seis fugados son ciudadanos venezolanos. Tres tienen 17 años, uno 19 y dos 18. Todos estaban recluidos por sentencias de entre cuatro y cinco años. La Policía Nacional ha desplegado un operativo a nivel nacional para recapturarlos.

Reestructuración de Maranguita a la vista

Naquira no descartó una reorganización interna en Pronacej si se confirma la participación del personal. “De confirmarse, el programa Centro Juvenil podría tener una reorganización interna porque se requiere optimizar y mejorar los procedimientos. No es una grata noticia”, señaló.

Además, afirmó que asumiría su responsabilidad si la situación lo exige. “Es un cargo de confianza y no tendría ningún problema en poner mi cargo a disposición. No quiero decir que es un complot, la Policía investigará”, dijo en un gesto político que apunta a la gravedad del hecho.

La fuga en Maranguita no solo expone la debilidad institucional dentro de los centros juveniles, sino que deja en evidencia que las reformas anunciadas necesitan más que discursos: requieren cambios estructurales urgentes.