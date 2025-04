Campaña mediática contra Cipriani: Vaticano confirma su derecho a participar en funeral papal y reuniones para Cónclave

By

El portavoz vaticano Matteo Bruni aclaró que todos los cardenales pueden asistir a las congregaciones generales, desmintiendo prohibiciones contra el cardenal peruano, Juan Luis Cipriani

A pesar de la denuncia por abuso sexual y las subsecuentes medidas disciplinarias, el cardenal Juan Luis Cipriani ejerce un derecho legítimo al participar en las actividades previas al cónclave papal. Las críticas a su presencia carecen de sustento canónico, según confirmó el mismo portavoz del Vaticano, Matteo Bruni. El oficial Vaticano dejó en claro que todos los cardenales pueden formar parte de estas reuniones preparatorias, independientemente de cualquier controversia.

El Vaticano respalda la participación de Cipriani

Durante una rueda de prensa posterior a la V Congregación General de cardenales, Bruni despejó cualquier duda sobre la legitimidad de la presencia del cardenal peruano. «Todos los cardenales pueden participar en las congregaciones generales», declaró el portavoz según recogió el medio Crux. Bruni añadió que la constitución vaticana Universi Dominici Gregis, que regula los cónclaves, es absolutamente clara al respecto.

El portavoz se negó a proporcionar «información particular sobre los cardenales», manteniendo la discreción que caracteriza los asuntos internos de la Iglesia. Esta postura evidencia que las acusaciones mediáticas contra Cipriani carecen del respaldo institucional que algunos sectores intentan atribuirles.

Cipriani: víctima de un proceso sin garantías

El propio cardenal peruano ha denunciado que las medidas que limitaron su ministerio sacerdotal fueron impuestas «sin haber sido escuchado, sin saber más y sin que se abriera un proceso». Esta declaración revela una clara vulneración del derecho a la defensa que todo acusado merece, incluso dentro de las estructuras eclesiásticas.

Cipriani ha negado categóricamente las acusaciones en su contra: «No he cometido ningún delito, ni he abusado sexualmente de nadie, ni en 1983 ni después», afirmó con contundencia. Además, el purpurado reveló que en febrero de 2020, tras una audiencia personal con el papa Francisco, este le permitió «reanudar» sus tareas pastorales, lo que implica una rectificación de las restricciones anteriores.

Presencia legitimada en los actos oficiales

El cardenal peruano no solo ha estado presente en las congregaciones generales, sino también en otros momentos significativos del duelo papal. Cipriani estuvo desde el primer día de exposición del féretro del papa Francisco, permaneciendo unos 15 minutos con los brazos cruzados en señal de respeto.

También participó en el homenaje realizado por los cardenales en la basílica de Santa María la Mayor, donde el pontífice fue enterrado. Junto a sus pares, Cipriani ingresó al templo y se detuvo ante la tumba papal, en un gesto que evidencia su estatus plenamente reconocido dentro del Colegio Cardenalicio.

Un criterio de selección objetivo

El portavoz Bruni explicó que los cardenales presentes en las ceremonias funerarias fueron seleccionados según su antigüedad, información recogida por The New York Times. Este criterio objetivo demuestra que no existió discriminación contra Cipriani, cuya participación responde a los mismos parámetros aplicados a todos sus pares.

Aunque por su edad ya no tiene derecho a voto en el cónclave (el límite establecido es de 80 años), su presencia en estos encuentros preparatorios es completamente legítima y está amparada por las normas vaticanas vigentes.

La campaña mediática contra el cardenal peruano contrasta con el tratamiento dado a otros casos polémicos. Mientras se cuestiona a Cipriani, poco se dice del cardenal Roger M. Mahony, exarzobispo de Los Ángeles, designado para un papel oficial en las ceremonias funerarias pese a las críticas por su manejo de casos de abuso sexual.