APP: Los privilegios de la «hija política» de César Acuña en oficina del Congreso

Parlamentarios desconocen la existencia del Centro de Modalidades Formativas, oficina dirigida por militante de APP con sueldo superior al de un congresista

El Congreso creó hace siete meses una oficina desconocida incluso por los propios parlamentarios. Jacqueline Yessenia Lozano Millones, autodenominada «hija política» de César Acuña (APP), dirige este nuevo Centro de Modalidades Formativas con un sueldo de más de 19 mil soles mensuales y privilegios que superan a los de cualquier congresista.

Lozano Millones llegó al puesto el 4 de octubre de 2024 tras una modificación al Reglamento Interno del Congreso impulsada por la Mesa Directiva que preside Eduardo Salhuana, también de Alianza para el Progreso (APP). La funcionaria milita en este partido desde 2019 y mantiene una relación estrecha con César Acuña, actual gobernador regional de La Libertad.

Trayectoria cuestionable

La jefa de esta nueva oficina para APP inició su recorrido en el Legislativo en 2020 como asesora del excongresista Fredy Díaz, acusado de violación sexual. Después de pasar por varios puestos, terminó en un cargo de confianza de la Presidencia del Congreso.

Aunque es bachiller en derecho por la Universidad Señor de Sipán, Lozano registra experiencia en diversas instituciones públicas, muchas vinculadas a APP: Gobierno Regional de Lambayeque, Ministerio de Justicia, Ministerio de Desarrollo Agrario, Servicio Civil y Programa Nacional de Infraestructura Educativa.

Una oficina fantasma para APP

El supuesto propósito del Centro de Modalidades Formativas es seleccionar estudiantes universitarios para prácticas en el Congreso. Sin embargo, sus funciones reales son un misterio incluso para los legisladores.

«No sabía de su existencia. ¿Qué es lo que ellos hacen? No sabía, pero voy a averiguar», confesó la congresista Milagros Jáuregui de Renovación Popular. Alex Paredes del Bloque Magisterial fue más directo: «No conocía, es más, no me imagino a qué se dedica la oficina».

El especialista parlamentario Alejandro Rospigliosi denunció: «No es una oficina creada por la necesidad de capacitar personal del parlamento, sino que es una oficina creada para pagar favores políticos». También criticó que APP sea «reincidente en contratar a personas no adecuadas para los cargos públicos».

Oficial mayor bajo cuestionamiento

Giovanni Forno, oficial mayor del Congreso, fue designado como responsable del personal de esta oficina. Sin embargo, no dio declaraciones al encontrarse de vacaciones.

El exoficial mayor Carlos Delgado cuestionó la autonomía del servicio parlamentario: «El oficial mayor ha venido contratando y designando a quien quiera que la Mesa Directiva le señale. Puede ser que tenga mala memoria para recordar quién le ha pedido que contrate a quien, pero en general, contrata a quien le piden que contraten. Entonces, ¿en dónde queda la autonomía que debe tener el oficial mayor o el servicio parlamentario? En nada».