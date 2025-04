Motociclistas protestan contra nuevas restricciones del MTC en Lima

By

Motociclistas rechazan el uso obligatorio de chaleco con placa y límite de pasajeros. Aseguran que se vulneran sus derechos como ciudadanos.

La noche del jueves 24 de abril, decenas de motociclistas tomaron las calles de Lima para protestar contra las nuevas medidas impuestas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). El Gobierno exige el uso obligatorio de casco y chaleco con número de placa, además de restringir el número de pasajeros en moto. Los manifestantes aseguran que estas normas vulneran sus derechos y anunciaron que no las acatarán.

Rechazo a la norma del MTC

La movilización empezó a las 7:00 p.m. desde la Plaza de la Bandera, en Pueblo Libre. Los motociclistas encendieron sus luces y portaron carteles con mensajes como: “Somos motociclistas, no delincuentes. Los buenos somos más”. Desde ahí, se desplazaron por avenidas principales como Tingo María, Óscar R. Benavides y Nicolás de Piérola. Otro grupo se movilizó desde Campo de Marte, recorriendo la avenida Salaverry y parte de la Costa Verde.

Uno de los manifestantes declaró a un medio local que no aceptarán las normas impuestas: “Estamos en desacuerdo con las prohibiciones de la Presidencia de Consejo de Ministros y el MTC sobre usar un chaleco con número de placa y otras imposiciones. Buscamos que se deroguen las normas que se han dado”.

«No somos delincuentes»

Los motociclistas señalan que el Gobierno los está criminalizando sin pruebas. “Nosotros no vamos a acatar la norma que vulnera nuestros derechos. Lo que queremos dar a entender es que nosotros somos ciudadanos y los delincuentes son delincuentes. Ahora son motorizados, mañana serán de otro tipo”, dijo otro manifestante.

Agregó que este tipo de políticas no ataca el problema de fondo: “Los delincuentes así no usen motos seguirán cometiendo actos ilícitos”. También advirtió que realizarán más movilizaciones y acciones legales si no se derogan estas disposiciones.

Calles tomadas y congestión

La protesta afectó seriamente el tránsito en las avenidas por donde se movilizaron. Durante la noche, los motociclistas ocuparon tramos importantes de la ciudad en señal de protesta. El objetivo fue claro: visibilizar su descontento ante lo que consideran una norma discriminatoria que no resuelve el problema de la inseguridad.