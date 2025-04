PUEBLO LIBRE: MÁS DE 300 MOTOCICLISTAS CONVOCAN A MARCHA EN PROTESTA A REESTRICCIÓN IMPUESTA POR GOBIERNO

Bajo el slogan “¡Somos motociclistas, no somos delincuentes!”, el gremio de motociclistas alzó su voz de protesta y convocó a una gran marcha este jueves 24 de abril en la Plaza a la Bandera de Pueblo Libre.

Esto a raíz de la arbitraria decisión impuesta por el gobierno de Dina Boluarte de prohibir dos pasajeros en moto, como medida populista para reducir los índices de criminalidad que azotan a Lima.

Esta imposición afecta a miles usuarios que usan la moto como medio de transporte y como según señalan, la delincuencia opera bajo todas las modalidades a pesar de las prohibiciones. “Hay un prejuicio de ciertas autoridades que creen que los moteros somos delincuentes. Al contrario, somos gente trabajadora y ante el caos en el parque automotor, usamos la moto como medio de transporte. Cumplimos con toda la documentación y no es justo que nos prohíban nuestro derecho a tránsito”, señaló José Huamán, presidente de la Asociación de Hermanos Motociclistas Unidos del Perú – AHMUP.

Por su parte, la alcaldesa de Pueblo Libre, Mónica Tello, ha sido la única autoridad local que ha defendido la posición de los gremios motociclistas ya que considera que no es una medida sólida que combata directamente el hampa, por el contrario, hace que justos paguen por pecadores. “La delincuencia no descansa, cuando se le cierran las puertas, buscan ventanas. Hoy se prohíbe que dos personas vayan en moto, mañana se pondrá los mismos límites a los autos, y así sucesivamente, porque no se está trabajando con inteligencia y anticipación”, subrayó.

Agradecemos su difusión.

Concentración: Plaza a la Bandera (Cruce de Av. Mariano Cornejo c/José de San Martín)

Día: 24 abril

Hora: 6:30 p.m.