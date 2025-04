Martin Vizcarra fue denunciado por violación sexual en agravio de una mujer en Huancayo

El expresidente alega que la fiscal Karen Salazar sustentó la acusación en extractos de un libro, y tanto él como la supuesta víctima han denunciado a la funcionaria.

El expresidente se pronunció sobre este hecho en un programa de Youtube. Según dijo, una de sus hijas recibió la citación del Ministerio Público

El inhabilitado Martín Vizcarra ha sido denunciado por violación sexual en agravio de una mujer de 52 años en la ciudad de Huancayo, región Junín, así lo dio a conocer el mismo expresidente de la República en una visita a Ouke, un programa que se emitió en Youtube el último 24 de abril.

Según sostuvo, fue su hija quien le notificó sobre la citación fiscal que llegó a su domicilio en Lima, señalándole que la acusación correspondía a un presunto delito ocurrido en abril en Huancayo, donde el expresidente había estado en marzo.

“Escuchar a mi hija y ver esto, yo prefiero que me acusen de asesinato de narcotraficante. Esto me desarmó y justo era cuando yo estaba en Paucartambo y tenía que subir a hablar a la gente. No articulaba ideas, o sea no podía hablar, me quebró”, contó.

El expresidente Martín Vizcarra acusó a la fiscal Karen Salazar de iniciar una investigación en su contra basada en un relato de ficción, en relación con una denuncia por presunta violación sexual en Huancayo.

Según reveló en una entrevista en el canal de streaming OUKE, recibió una citación del Ministerio Público por una denuncia de violación presentada por una mujer de 52 años, pero la denuncia utilizaba fragmentos del libro “Un viernes por la mañana” de la escritora paraguaya Milia Gayoso Mansur, incluyendo descripciones literarias presentadas como hechos reales.

Detalles de la denuncia



El exmandatario explicó que la denuncia fue presentada ante el Ministerio Público de manera virtual y no especificaba el nombre de la supuesta víctima. “Veo la denuncia contra Martín Alberto Vizcarra Cornejo por el delito de violación sexual. O sea, estamos hablando del 4 de abril, estando yo en Cusco”, afirmó Vizcarra.

En cuanto a los detalles de la denuncia, Vizcarra dio a conocer que el supuesto descargo de la víctima consta de un relato literario: “Vivía sola con un gato negro con quien se pasaba horas conversando… me vendó los ojos y me ató los brazos me llevó a la habitación me violó analmente me obligó a hacerle sexo oral todo esto bajo tortura”, leyó el exmandatario.

“Eso parecía un extracto de un libro. Es un relato escrito por una autora paraguaya llamada Milia Gayoso Manzur”, indicó, haciendo énfasis en lo surreal del texto que motivó la investigación. El exjefe de Estado subrayó que la denuncia había sido registrada sin ninguna evidencia y aceptando únicamente un relato literario.

Según explicó, la denuncia fue redactada usando un fragmento del libro Un viernes por la mañana, de la escritora paraguaya Milia Gayoso Mansur. El relato incluía descripciones literarias como: “vivía sola con un gato negro con quien se pasaba horas conversando (…) con dos cuchillos me encajó a un lado, me tiró al piso, me vendó los ojos y me ató los brazos…”. Este texto, afirmó Vizcarra, fue presentado como una denuncia real ante la fiscal Karen Salazar.

La Policía Nacional rastreó el DNI de la supuesta denunciante en Huancayo y, al contactarla, la mujer negó conocer a Vizcarra y se mostró sorprendida al enterarse de la acusación que figuraba a su nombre.

Ante estos hechos, Vizcarra, informó que ha interpuesto una denuncia contra la fiscal Salazar por abrir una investigación basada en información falsa, acción a la que también se sumó la mujer involucrada como agraviada.

El caso ha generado polémica y cuestionamientos sobre el uso de denuncias falsas en contextos políticos, así como sobre la diligencia del sistema judicial al momento de admitirlas a trámite.