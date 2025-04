Sangre en las calles, caos en las cárceles, el INPE fracasa y Lurigancho lo confirma

Por: Dr. Roger Remuzgo Enciso – Abogado experto en materia penitenciaria



Mientras el país se baña en sangre, hoy día amanecemos con la noticia de que del penal de Lurigancho se ha fugado un interno de alta peligrosidad. Si bien es cierto, las autoridades penitenciarias tienen que dar cuenta de por qué no han tenido en su momento un plan de contingencia para poder recapturar a este interno, toda vez que los pobladores aledaños han podido visualizar que el interno se fugaba y se iba caminando, y luego salió el personal a buscarlo, lo cual no tuvo éxito.

Este episodio ratifica el fracaso del INPE, cuyo presidente, Javier Llaque Moya, finalmente ha presentado su renuncia ante la crisis penitenciaria y la presión por la fuga ocurrida. Su permanencia ya no era sostenible. El sistema carcelario lleva años en crisis bajo su conducción, y nadie pone coto a la precariedad e improvisación que imperan.

El INPE a través de un comunicado habla que aplicó un protocolo de seguridad, el cual es totalmente falso (por favor que explique cuál es el protocolo que utilizaron). De lo que se ha salvado el INPE es de una fuga masiva, que gracias a la población que habita alrededor del recinto carcelario comunicaron inmediatamente a las autoridades. Sin embargo, el presidente del INPE dice que son hechos aislados. Cómo es posible que se burle de la ciudadanía al hacer este tipo de comentario.

Pregunto, ¿la fuga de un interno de un establecimiento penitenciario puede ser un hecho aislado en la actual coyuntura que viene atravesando el país?

En la actualidad existe una gestión desastrosa en todo el sistema carcelario recordemos hace unos días encontraron una antena satelital en el penal de Chachapallca desde donde se realizan las extorsiones de igual forma en el penal de Trujillo, definitivamente es lamentable decirlo, pero si no se termina con las gollerías que existen en el interior del penal todo seguirá igual extorsiones, sicariato, secuestro entre otros ilícitos. Ahora vemos los resultados de la cofradía caviar que se encuentra enquistado en el INPE. Esta fuga es el resultado de un mal manejo en el sistema penitenciario y, por supuesto, genera más inseguridad en el país.

Señora presidenta en el penal de Lurigancho no existe el encierro, ni el desencierro, no existe régimen carcelario este y todos los penales lo manejan los internos a través de las delegaturas. Estoy seguro de que, con cambios grandes en la institución y una nueva reforma del sistema carcelario, nuestro país saldrá adelante de esta inseguridad que tanto padecemos. Tengamos en cuenta que impera la sangre en las calles, el caos en las cárceles, el INPE fracasa y Lurigancho lo confirma, con la fuga del penal de Lurigancho.

En tal sentido, se puede evidenciar que esta fuga ocurrió por negligencia, o quizá porque ya existía conocimiento previo. Eso le corresponderá esclarecerlo al ministerio público. Tenemos muchos profesionales conocedores del tema carcelario, pero pocos que se pongan los pantalones y apliquen el régimen que corresponda o ¿a quién le tienen miedo o acaso existe un contubernio?

Ahora, con la inseguridad que afrontamos, esto debe cambiar. El INPE debe actuar con mano dura y aplicar el verdadero régimen carcelario a los internos, y para los más avezados, implementar el régimen especial de encierro (una hora real de patio). No basta con enviarlos a Challapalca o Cochamarca solo para que enfrenten el frío; eso no va a resolver la inseguridad.

Es importante resaltar que el INPE es la cofradía de los caviares. Todos esos personajes de hace 20 años siguen en la actualidad siendo los mismos dentro del INPE. Todos ellos han pasado por la institución y poco o nada han podido hacer. Si continuamos permitiendo que los mismos de siempre acaparen el sistema, la situación será igual o peor.

Por eso, considero que la mandataria debe asesorarse con gente experta, que realmente conozca el sistema penitenciario, para que pueda tomar una decisión certera y designe a un funcionario que verdaderamente haga bien las cosas en el INPE.