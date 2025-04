“Los chinos no quieren arreglar con nosotros, entonces que los pobres se queden sin agua”

By

“Los chinos no quieren arreglar con nosotros, entonces que los pobres se...

Un audio revelador ha encendido las alarmas en torno a la continuidad de la mega obra “La Nueva Rinconada”, un proyecto clave que busca dotar de agua potable, desagüe y alcantarillado a más de 2 millones de habitantes en los distritos de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores, en Lima.

Carlos Chávez, presidente del comité central de agua y alcantarillado de la mega obra, presentó un audio en el que Shirley Aliaga, coordinadora de los proveedores, insta a sus compañeros a bloquear el proyecto.

En la grabación, Aliaga afirma: “Vamos a mover señores, ¡qué se paralice la obra!, que se quede sin agua toda esta población”. Estas declaraciones han generado indignación entre los vecinos y dirigentes, quienes consideran que estas acciones buscan presionar al consorcio encargado del proyecto, sin importar el impacto negativo de la decisión.

“Que se paralice la obra, que vengan los comités, que se queden sin agua toda esta población. Pero esto es culpa del Consorcio este, que está dirigido por los chinos. No quieren arreglar con nosotros, entonces la población pobre de acá va a ser la perjudicada porque van a quedarse sin agua y desagüe”, sostuvo Aliaga

El dirigente denunció que quienes han bloqueado el acceso al almacén del proyecto no son proveedores oficiales del consorcio encargado de la obra. Según explicó, no existe ningún contrato formal que respalde los servicios que estos proveedores afirman haber prestado.

“No vamos a permitir que se toque ni un solo centavo de los fondos públicos que administra el consorcio San Miguel para pagar deudas de la empresa 2H, que lo único que ha traído a esta obra son problemas”, señaló Chávez.

Los vecinos exigen la continuidad del proyecto La paralización de ‘La Nueva Rinconada’ afectaría directamente a los habitantes de tres distritos del sur de Lima, quienes llevan más de 20 años sin acceso a agua potable, desagüe ni alcantarillado.

SEDAPAL SE PRONUNCIA. Tras la difusión de la denuncia de los vecinos, Sedapal descartó “categóricamente” que el megaproyecto Nueva Rinconada Etapa 1 – frente 2, sufra algún riesgo de eventual paralización.