“Ilo en los ojos del mundo”

By

Entrevista a Juan Barranzuela, ex Ministro de Transporte. Proyecto de megapuerto en el sur del país es una gran alternativa de desarrollo, modernidad e intercambio comercial del Perú con países vecinos. Además, en Moquegua se alista para el desarrollo del Hidrógeno Verde, el combustible del futuro.

Alejandro Arteaga

Juan Barranzuela Quiroga actualmente desempeña el cargo de Presidente del Directorio de la Autoridad Portuaria Regional Moquegua y destaca los beneficios económicos del puerto del sur del país. Participan autoridades regionales, estatales y la empresa privada.

-Exministro Barranzuela ¿de qué se trata este proyecto en el mar de Ilo?

-El Gobierno Regional de Moquegua ha iniciado un trabajo que es inédito en el país. Se ha trazado una estrategia que agrupa a todos los actores locales, regionales y nacionales para poder construir una propuesta de desarrollo portuario diferente. Ilo como todos sabemos tiene una infraestructura a través de su terminal portuario que data de muchísimos años, pero no ha habido reinversión, por lo tanto en este momento la infraestructura, que ha ido decayendo a través de los años, ha terminado en una obsolescencia.

-¿Quiénes participan en este proyecto?

-Estamos desarrollando acciones con la autoridad portuaria nacional, el Ministerio de Transportes, Proinversión, ENAPU y a la vez desarrollamos estudios de pre inversión que nos permita declarar la viabilidad de los componentes. En primer lugar se trabajará por el mejoramiento, ampliación y modernización del terminal portuario de Ilo y la construcción de un rompe olas que es una obra que garantizaría la continuidad de las operaciones portuarias y marítimas sin interrupción. Complementariamente trabajaremos un plan maestro que debe derivar en el fortalecimiento de la propuesta técnica de la construcción de un megapuerto, que va a cambiar la historia portuaria de la zona macro sur del Perú. Ilo estará en los ojos del mundo.

-¿El presupuesto para estas obras de donde saldrá?

-Lo primero que hemos hecho es asegurar los recursos financieros. Estamos trabajando bajo una fórmula que se le conoce como “alianza multi actor”. A nivel local y regional tenemos al comité técnico de desarrollo portuario que involucra a todos los actores de carácter regional y a las empresas como Southern, que es la que va a intervenir directamente en el acometimiento de las obras que se están desarrollando como estudio. Southern Perú Coper Corporation forma parte de esta “alianza multi actor” y nos acompaña en este trabajo junto al MTC y también junto al Ministerio de Economía y Proinversion. Ellos han alcanzado una Carta de Expresión de Voluntad, que es un documento internacional que implica un compromiso de financiamiento total de los dos componentes del proyecto principal: la infraestructura del terminal portuario y la construcción del rompeolas. Soutern también va a financiar la contratación del estudio de consultoría. Todas estas actividades en las que participará Southern, se hará bajo la modalidad de obras por impuestos.

-¿Cuáles serán los beneficios de este megapuerto?

-A diferencia de lo que estamos esperando que nos traiga como beneficios Chancay, en el caso de Ilo los beneficios serían en el corto y mediano plazo, mientras que en Chancay son al mediano y largo plazo. ¿Por qué razón?, porque para que pueda venir carga de manera gradual y progresiva de otros países hacia Ilo y luego pasen por cabotaje hacia Chancay o puedan en su futuro mediato hacia Chancay directamente, requiere que se desarrolle una multiplicidad de servicios y actividades, se potencialice el desarrollo industrial, se generen nuevos puestos de trabajo y múltiples actividades económicas complementarias como por ejemplo la necesidad de construir un ferrocarril, ya hay una propuesta internacional que involucra a Brasil y Bolivia para traer carga en enormes volúmenes a través del corredor ferroviario que precisamente termina en Ilo, además de otras actividades porque tenemos una zona económica especial, cosa que no tiene Chancay.

-¿Qué otros proyectos económicos hay en el Ilo o el sur del Perú que hagan más atractivo el mega puerto?

-Tenemos una serie de proyectos como por ejemplo el Hidrógeno Verde, porque curiosamente en el mundo existen solo diez países que tienen la posibilidad de generar Hidrógeno Verde que es el combustible del futuro que va a reemplazar al combustible fósil. El combustible que va a mover el mundo en el futuro está en el Perú y dentro del Perú, las zonas que tienen mayor potencial para generación del Hidrógeno Verde están en el sur, en Moquegua, Tacna y Arequipa. Dentro de estas tres, Moquegua tiene ya un desarrollo de generación de energía de más de 2,300 megavatios de recursos de energía renovables, que son la base principal para la conversión del Hidrógeno Verde. Y por otro lado se tiene el agua en la cantidad que sea necesaria, que es el agua de mar, que sería desalinizada para ser utilizada para hacer Hidrógeno Verde a través de la separación del hidrógeno.

-Hace poco hubo un accidente en Chancay, un puente e vino abajo. ¿Cómo están las carreteras o vías de acceso en Ilo y Moquegua?

-En principio Ilo tiene la facilidad de tener una red logística en buenas condiciones. Por ejemplo tiene la carretera Costanera y luego tiene lo que no hay en otra parte del país, que es una conexión directa con el Brasil, que fue ex profesamente construida para efectos de llevar y traer carga al Brasil (vía Interoceánica sur) que conecta Ilo con la frontera de Brasil. En este momento nos podemos convertir rápidamente en el canal más efectivo para poder traer carga en gran cantidad y comenzar a dar el lustre a Chancay. Ilo va a beneficiar tremendamente el país, porque recordemos que Chancay es un puerto privado de uso público e Ilo es un puerto público de uso público.

-¿Por qué construir el mega puerto en Ilo?

-Tradicionalmente la ubicación del puerto de Ilo ha sido una de las mejores en el país. Lo que pasó es que no ha habido una difusión por parte del Estado para darle posicionamiento que en realidad se merece. Porque tiene un posicionamiento geoestratégico y geopolítico excepcional que ha sido no solamente propuesto por la población y sus autoridades si no que ha sido propuesto por la Ingeniería de Infraestructura de Integración de los ejes Irsa, que nació como producto de la reunión de doce estados de América Latina donde presentaron una gran propuesta de integración de la región. En esa gran propuesta uno de los ejes principales es el corredor ferroviario y oceánico de integración.