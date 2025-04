RICARDO GONZÁLEZ VIGIL: Vallejo se ha metido en mi vida…

Por: José Beltrán Peña



Ricardo González Vigil, es el mejor crítico literario del Perú, además de uno de los mejores poetas de la Generación del 70. Laboró por más de 30 años en importantes medios de comunicación; además fue catedrático en la Pontificia Universidad Católica del Perú, es Miembro de la Academia Peruana de la Lengua, y Premio Palabra en Libertad de la Sociedad Literaria Amantes del País. Esta entrevista se hizo hace algunos años, pero nunca se publicó en ningún diario. Agradecemos al Diario Uno, un medio que sí abre sus puertas democráticamente a la cultura.

¿Cómo le gustaría que lo llame: señor, doctor, poeta o crítico literario?

(Me pide su poemario “Ser sin ser” que minutos antes de la entrevista me lo había dedicado y me señala la primera parte de su poema Autorretrato, que dice: Es tan extraño decir Ricardo / firmar Ricardo / si me llamo hombre / como tú”)

Conociendo lo complejo que es hacer crítica literaria, ¿cómo define dicho trabajo?

Yo distingo dos niveles de crítica literaria, uno que está dirigido al público no especializado, el cual, debe ser didáctico y se ponga al servicio del interesado, y esto es lo que realizo en El Comercio; y el otro nivel, es el especializado con rigor metodológico, ello lo hago en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

He tenido la oportunidad de estar presente en diferentes actividades literarias en el interior del país en donde hemos escuchado a escritores de provincias juzgar negativamente su trabajo de crítica literaria, -por supuesto que yo no estoy de acuerdo-, manifestando algunos que es “un crítico elitista y centralista” y otros le tildan de “títere de las grandes editoriales” ¿qué diría al respecto?

Yo creo que ese tipo de juicios, suponen una serie de estereotipos que aplican al diario El Comercio y a la Universidad La Católica, en los cuales uno trabaja; ello supone entonces, una posición ideológica necesariamente, compromisos de intereses sociales, por ello te clasifican. A veces te leen uno que otro escrito, no se dan el trabajo de modo regular. Con frecuencia dedico comentarios a literatura oral, tal es el caso de mis antologías. El Perú es un país heterogéneo con grandes problemas, falta de unidad nacional. Sinceramente me interesa todo lo que se produce. Generalmente a los que admiro son provincianos: Inca Garcilaso de la Vega, El Lunarejo, Vallejo, Arguedas, hasta el mismo Vargas Llosa. Algunos manifiestan que soy “crítico oficial”, qué equivocados están, sería crítico oficial si trabajara en el diario El Peruano. La mayoría de mis críticas son de autores peruanos, la producción nacional es amplia. En El Comercio estoy 12 años, si fuera un vivo, en lo que respecta a las editoriales, estuviera en el extranjero.

¿Cree que la ideología y la política de un escritor, merma su arte literario?

La política no merma. La ideología la utilizo para comprender su mensaje. Valoro su arte.

Su concepto personal de poesía

Qué difícil…., poesía es la expresión de la verdad más profunda de la experiencia humana, la más desnuda, verdadera, es algo vital, es sangre, fuerza. Interesa menos la técnica y los recursos. Poesía es emoción.

¿Cómo definiría tu producción poética hasta la actualidad?

Tiene un carácter de itinerario, en que se pasa de soledad, de vacío, de absurdo a una tentativa de acercamiento, de comunicación con los hombres y con el absoluto.

Volviendo a tu arte poético, con tu poemario, Ser sin ser, se siente satisfecho. ¿Cómo lo define?

Satisfecho. En lo que respecta a mi poemario, en particular a la parte nueva que se titula “Claro de sol” he logrado retomar una serie de temas del primer libro, con un lenguaje más maduro. Siento además que mi lenguaje le da tono al libro, no pretendo ser original siento tener un lenguaje, no copio a nadie. Tengo gran influencia de Vallejo, no es influencia de palabras sino visión del tema, el dolor, la vida, la cual la tengo en la mente. Vallejo se ha metido en mi vida. Otro poeta fue Octavio Paz, del cual creo que me he liberado bastante. Yo escribo lo que quiero decir, si vale, ¡Vale!, esa es mi responsabilidad.

¿En el arte poético hay argollas y reina el compadrazgo?

Sí hay, las repudio.

¿Quién cree que es el mejor crítico de su producción poética, el lector o un crítico literario?

El tiempo.

¿Se sientes mejor como poeta o como crítico literario?

Como poeta porque es una obligación, de adentro, en cambio hacer crítica literaria es un servicio para sobrevivir, se ha impuesto.

¿Cómo definiría a la Generación del 80 y cuales serían hasta el momento sus principales representantes?

A partir de 1975, aproximadamente se nota un cambio en la poesía, y hacia 1980 en el cuento. Esta nueva hornada es menos ambiciosa y menos agresiva, también más interesada en el control artístico. Yo siento que la Generación del 70 es vanguardista y la del 80 post-vanguardista, con una gran diferencia en el caso de las mujeres que antes de esta generación contaban con pocas y aisladas representantes de interés. Ejemplo, Magda Portal, Blanca Varela, en cambio en esta generación se ha vuelto constante y agresiva, de tono febril, la mayoría de ellas se ha visto marcada por Carmen Ollé. Las mujeres escriben con un deseo de vértigo, no les interesa lo formal. No está bien definido en lo que respecta a los limites las figuras de Carmen Ollé y Roger Santiváñez. Luis La Hoz manifiesta: que “es una generación abrumadora por la crisis” y Niño de Guzmán que “es una generación desencantada”, en el cuento se ve más claro. En poesía los mejores representantes son Eduardo Chirinos, Morales Saravia, Luis Rebazza, Oswaldo Chanove, Sánchez Hernani, Mario Montalbetti, Alonso Ruiz Rosas y José Mazzotti, y de las mujeres sobresalen, Carmen Ollé, Patricia Alba y Mariela Dreyfus.

Para no dilatar mucho el tiempo, queremos conocer sus predilecciones.

Pintor: Van Eyck; Músico: Beethoven; Político: Lenin; Poeta: Dante; Narrador: Cervantes; Mujer: MI esposa; Premio Nobel: Thomas Mann; Admira: The beatles; Flor: Orquídea; Estación: Verano; Nombre: María; País del mundo: Perú; Provincia peruana: Lima.

Mensaje a los poetas jóvenes

Que sean auténticos y que no escriban libros que sean un conjunto de papeles sino hombres.

Mensaje al lector

Que se alfabetice literariamente, que adquiere más cultura, que se refine, leer es un acto de humanización.