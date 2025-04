Durante su reciente participación en el podcast Sin Vergüenzas del Show.pe, Doña Martita se sinceró y dio muchos más detalles sobre la vida de Milett Figueroa. A propósito, la madre de la modelo se mostró bastante enojada cuando las periodistas Fiorella Roldan, Ruby Pimentel y Nataly Julca la cuestionaron por el historial amoroso de la actual pareja de Marcelo Tinelli, de quien aseguró únicamente mantuvo 3 romances durante toda su vida.

La madre de Milett Figueroa dejó en shock a todos al confirmar en un reciente podcast que su hija solo ha tenido tres parejas, dejando de lado a Guty Carrera y Antonio Pavón.

Arremete contra conductoras

Doña Martita fue invitada al podcast ‘Sin Verguenzas’ del Show.pe en donde la madre de Milett se mostró abierta para dar por primera vez nuevos detalles del romance de su hija con Marcelo Tinelli. En otro momento además se recordó la vida amorosa de la modelo, lo que generó disgusto en la invitada del programa.

«¿Usted conoció a Alexander Geks?» fue una de las primeras preguntas, que hizo la reportera Nataly Julca ante la duda, Martha aseguró que no lo recordaba y reveló: «Te juro que no me acuerdo, con todos los que ha tenido», de otro lado la colega Fiorella Roldán le recordó a Guty Carrera, la madre de Milett comenzó a incomodarse: «Con Guty no ha estado, mi amor. Eso tienen que saberlo ya (…) Armaron toda una historia en el canal»

Ante la pregunta de sus parejas, Ruby Pimentel, reportera y también una de las conductoras de Sin Vergüenzas soltó: «Pero ya van más de tres enamorados ¿no?», ante el comentario Doña Martita se mostró bastante incómoda: «No, no me jod… porque yo las jodo. Han sido tres enamorados que ella los ha aceptado como enamorados (…) Digan lo que digan, qué mier… me importa lo que digan. Digan lo que quieran, pero Milett es una señorita» sentenció finalmente