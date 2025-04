Minem proyecta US$63 mil millones en inversión minera para 2025-2026, pero enfrenta trabas burocráticas

By

Expertos advierten que los proyectos avanzan lentamente debido a trámites y conflictos sociales, mientras la minería ilegal sigue en aumento pese a los esfuerzos de formalización.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) comunicó sobre una cartera de 68 proyectos mineros valorizados en US. 63 mil millones para el periodo 2025-2026, lo que genera un aumento respecto a los US. 55 mil millones del año anterior. No obstante, expertos advierten que el avance concreto sigue siendo limitado debido a los trámites burocráticos y la oposición local.

El viceministro Henry Luna señaló que el cobre, oro y plomo representaron el 55% de las exportaciones del país durante el 2024, pero avisó que la producción formal de oro cayó a la mitad en 18 años, mientras que la minería ilegal se multiplicó por siete.

Por otro lado, el Instituto Peruano de Economía (IPE) hizo un llamado a duplicar la inversión minera anual a US 10 mil millones para aprovechar los precios récord de los metales. A pesar de ello, proyectos clave como Tía María (US1,806 millones) y Zafranal (US$1,900 millones) muestran un progreso lento, aunque su ejecución podría generar un incremento del PBI nacional del 0.4%. Asimismo, el IPE estima que en el 2024 la minería ilegal de oro habría crecido 31%.

El Minem cree que el «shock desregulatorio» y la Ventanilla Única Digital aceleren los permisos. «Necesitamos reducir trámites para materializar estos proyectos», afirmó Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).