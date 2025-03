Pacientes del hospital Carrión dejan atrás las barreras y recuperan su movilidad gracias a alianza con ONG Internacional

Más de 70 beneficiarios recibieron cirugías y prótesis que les permitirán retomar sus actividades diarias

El Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao, en coordinación con el Gobierno Regional del Callao y la ONG estadounidense Dreaming & Working Together, cerraron con éxito la Misión Humanitaria “Soñando y Trabajando Juntos”, dejando no solo cirugías y prótesis, sino también una nueva oportunidad de vida para muchos pacientes.

Más de 70 personas fueron beneficiadas con esta labor solidaria, entre ellas 60 pacientes del Servicio de Medicina de Rehabilitación, quienes recibieron prótesis de miembro superior e inferior para mejorar su movilidad, y 12 pacientes que fueron operados con éxito de problemas en la columna, permitiéndoles recuperar su bienestar. Ahora, el reto es aprovechar al máximo esta nueva oportunidad para reintegrarse a sus actividades cotidianas y mejorar su calidad de vida.

El Dr. Rolando Adrianzén Tantachuco, director general del hospital, destacó que el impacto de esta campaña va más allá de la atención médica: “Lo importante es que nuestros pacientes recuperen su autonomía, puedan trabajar, estudiar y hacer su vida sin limitaciones. Esto no habría sido posible sin el compromiso de cada persona involucrada en esta causa. Por ello, queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a los voluntarios y especialistas de la ONG, cuyo esfuerzo y dedicación fueron clave para el éxito de esta gran cruzada médica”, señaló.



En el cierre de la jornada, también participaron el Dr. Ciro Castillo Rojo Salas, gobernador regional del Callao, la Dra. Mary Querevalú Soria, jefa del Departamento de Medicina de Rehabilitación, y el Dr. Jorge Félix Contreras, jefe del Servicio de Neurocirugía, quienes resaltaron la importancia de este trabajo conjunto.

El Dr. Paul Armstrong, presidente de Dreaming and Working Together, reafirmó su compromiso de seguir apoyando estas iniciativas. “Esto no termina aquí. Seguiremos trabajando para que más personas tengan acceso a este tipo de ayuda”, aseguró.

Con esta acción solidaria, el Hospital Carrión, el Gobierno Regional del Callao y Dreaming and Working Together demuestran que, con esfuerzo y trabajo en equipo, es posible transformar vidas y devolver la esperanza a quienes más lo necesitan.