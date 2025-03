Esta es la verdad: diario UNO publica avisos del estado desde el año 2009

La farsa que nos inventan se cae, Diario Uno nunca tuvo tan poca publicidad como en este gobierno.

 No somos gobiernistas ni cerronistas, estamos del lado del pueblo desde hace 17 años.

Ante la campaña de desinformacion que se viene llevando a cabo por parte de algunos medios de comunicación, nos vemos en la necesidad de mostrar a nuestros lectores y al país entero, las ventas que ha realizado el Diario Uno a la entidad del estado de nombre PROVIAS NACIONAL durante los últimos siete años que detallamos a continuación:

La suspicacia y mala fe de un medio de comunicación que dice ser serio quedan desbaratadas con el cuadro que se muestra, pues en el gobierno de la señora Dina Boluarte es cuando menos hemos facturado a la entidad PROVIAS NACIONAL.

No se trata de anuncios publicitarios, sino de comunicados que, por ley, las entidades están obligadas a publicar en medios de comunicación escritos. Los ganamos al presentar la mejor oferta económica, aunque en algunas ocasiones no resultamos adjudicados. Desde 2009, hemos contratado con PROVIAS NACIONAL.

Estamos ad portas de cumplir 17 años de estar de manera diaria y sin interrupciones en los hogares de nuestros fieles lectores y, por supuesto, al ser un diario que defiende los intereses del pueblo no es el primer ataque que sufrimos de parte de algunos medios que defienden los intereses de los grandes grupos económicos. Seguiremos en la misma línea de defensa de la democracia y de nuestras convicciones en búsqueda de un país más justo y equitativo a pesar de las mentiras, difamaciones y patrañas de quienes no saben competir con decencia.