El pasado con mi flaca imposible: manual de cómo ser un tonto útil

Esteban Bracamonte Luna

El pasado es como ese chicle que se te pega en la zapatilla : molesto y difícil de quitar. Y Joan, por qué hasta nombre gringo tenía la muy pituca que me traía muerto, con ojos bonitos y la capacidad de mandarme mensajes solo cuando le convenía.



Oye, ¿me ayudas con la tarea? = Hazla por mí mientras yo chateo con el pata que si me gusta



¿Me acompañas a comprar? = Necesito alguien que cargue

Guárdame sitio = hasta que a ella le dé la gana llegar

Y yo ahí, babeando como perro frente a un asador de pollos, feliz de que me usara. ¡Premio al más TONTO del año NIVEL: EXPERTO!



Y aun así, me pregunto:

¿Y si me hubiera dado cuenta que solo era su amigo-esclavo?

¿Y si le hubiera respondido: Hazlo tú misma, vaga?

¿Y si en vez de ser su tapete humano hubiera tenido 2 dedos de frente?

Pero noooooo. Ahí estaba yo, esperando que un día mágicamente me dijera: Oye, me di cuenta que me cago por ti mientras me escribía Hola solo para pedirme los apuntes de mate.



Lo más cómico es que en mi cerebro o lo que me queda siempre pensaba: ¿Y si le gusto pero es tímida? ¡JA! Tan tímida que se hacía (o chapaba) a otros frente a mí.



Y yo seguía:

Hoy sí me va a invitar a salir = FALSO

Esta vez me está coqueteando = más falso que ceviche de pollo.

Le importo = MÁS FALSO QUE BILLETE DE 3 SOLES



Si volviera a buscarme, seguro sería porque:

1. Necesita que la jalen o la regresen a su casa.

2. La jalaron en el examen.

3. ⁠está más aburrida que lunes en la mañana.



Ya fue. Archivando esta historia en el file HUE… TOTAL y borrando el número de Joan… o mejor no, por si acaso me escribe (¿ven? ¡Sigo siendo el mismo !).

El pasado es como un tamal frío: ni sabe bien ni lo puedes calentar de nuevo. Ya fue!