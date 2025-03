Minsa: paciente de 36 años vence el cáncer de cuello uterino tras detectar enfermedad en control preventivo

-Testimonio de usuaria del Hospital Santa Rosa demuestra que el poder de la prevención salva vidas

El poder de la prevención. Una mujer de 36 años no presentaba síntomas ni antecedentes de familiares con cáncer, pero ello no le garantizaba que estaba libre de esta enfermedad. Durante un chequeo ginecológico de rutina en el Hospital Santa Rosa del Ministerio de Salud (Minsa) descubrió que tenía cáncer en el cuello uterino luego que le realizaron la prueba de detección del virus del papiloma humano (VPH). Ella recibió atención y tratamiento oportuno y actualmente superó la enfermedad.

El caso de esta paciente demuestra una vez más que la prevención con controles periódicos puede salvar la vida de las mujeres.

Tras conocerse el resultado de la prueba de detección del VPH, la paciente fue derivada al Departamento de Oncología del mencionado hospital donde le realizaron una conización y el estudio de patología confirmó la presencia de un carcinoma in situ en su cuello uterino.

A fin de evitar que avance la enfermedad, los especialistas del equipo de Ginecología Oncológica, le realizaron una histerectomía abdominal total. La cirugía duró aproximadamente una hora y la paciente permaneció internada tres días para su recuperación. Hoy, gracias a la detección temprana y la intervención médica oportuna, se encuentra libre de la enfermedad.

«Desde el primer día, médicos, enfermeras y técnicas estuvieron siempre atentos, asegurándose de que me sintiera cómoda y segura. No solo me brindaron atención médica, sino también apoyo y tranquilidad en un momento difícil. Gracias a la atención oportuna, hoy puedo estar junto a mi familia y seguir adelante con mi vida», manifestó la sobreviviente de cáncer.

Este caso resalta la importancia de la prevención y la detección temprana en la lucha contra el cáncer de cuello uterino. Muchas mujeres pueden salvar sus vidas con chequeos regulares, ya que el VPH es una de las principales causas de esta enfermedad y, en muchos casos, no presenta síntomas en sus etapas iniciales.

El Minsa, a través del Hospital Santa Rosa, reafirma su compromiso con la salud de la comunidad, promoviendo la prevención y el acceso a tratamientos especializados para brindar una atención integral y de calidad.