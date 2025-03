Obra paralizada perjudica a cientos deestudiantes en Universidad del Callao. Piden pronunciamiento de Rectora de la UNAC

El jefe del área de abastecimiento de la Universidad Nacional del Callao (UNAC), Juan Carlos Collado Félix y su asesor, José Luis Vargas Tuya, quienes tienen una serie de denuncias y procesos de investigación en la fiscalía anticorrupción en su contra, han paralizado de forma indebida la ejecución de la obra “Mejoramiento y ampliación del servicio de educación superior universitaria en la facultad de Ingeniería Pesquera y Alimentos de la UNAC”, mediante la cual se va construir infraestructura consistente en aulas, ambientes administrativos y complementarios.

Así lo denunció el presidente del Frente Nacional de Lucha Contra la Corrupción, Jorge Maturrano Infantas, quien informó que se trata de la obra que fue adjudicada en la L.P N° 002-2024-UNAC por el monto de 16,377,268.42 soles.

Para el perfeccionamiento del contrato se presentó la Carta Fianza N° D-0080-A-2024-CACSL, emitida por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Parroquia San Lorenzo Trujillo LTDA 104; monto equivale al 10% del monto del Contrato.

Pese a que la citada Cooperativa cumple con las normas y reglamento de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), Collado mediante Oficio N°679-2025-UNAC-DIGA/UA del 12 de febrero de 2025, corre traslado a la empresa ejecutora (Consorcio Aserto) de las observaciones sobre el patrimonio efectivo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Parroquia San Lorenzo Trujillo LTDA.

Vulnera las normas

Maturrano denuncia que “el jefe de Logística de la UNAC no solo observa, sino que transgrediendo la norma de contrataciones ejecuta la paralización de obra, lo que no es de su competencia. El mismo Collado Félix, en calidad de Jefe del área de Abastecimiento en la carta N°024-2025/UNAC-DIGA.UA de 5 de marzo del presente año, señala que la función de paralización es un hecho inherente al supervisor de obra conforme lo establecido en el art. 187 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, pero la paralización de la obra no fue realizada por el supervisor sino por el Jefe de Abastecimiento, lo que constituye una acción dolosa que será materia de una denuncia penal”.

El denunciante advierte que en “realidad lo que busca Collado, es aplicar el Artículo 167 de la Ley de Contrataciones del Estado, referente a Prestaciones pendientes en caso de resolución de contrato o declaratoria de nulidad de contrato, en perjuicio de la legalidad y transparencia del proceso”.

Explica que dicho artículo establece que, en estos casos, la entidad podrá contratar directamente a otro proveedor para la ejecución de las prestaciones pendientes, lo que, en este contexto, estaría siendo utilizado de manera irregular para adjudicar a dedo una contratación, sin el debido proceso de selección y en aparente beneficio de intereses particulares.

El presidente del Frente Anticorrupción, manifiesta que “en su despropósito, Juan Carlos Collado Félix, no ha tomado en cuenta el sustento presentado por el Consorcio Aserto a través de la carta N°005-2025-CA, en la cual se sustenta que la carta fianza presentada se encuentra dentro de los límites establecidos en Numeral 1 del artículo 37 del Reglamento General de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Coopac), aprobada por Resolución de la SBS N°480-2019 y modificaciones”.

Tiene antecedentes

“La conducta de Collado no es de extrañar, debido a que tiene abierto un proceso de investigación preparatoria por el delito de colusión y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo en la Fiscalía Anticorrupción del Callao”, alertó Maturrano, quien sostuvo que el asesor José Vargas, también tiene graves denuncias en el Ministerio Público.

Además, tal como puede verse en la página web de la Fiscalía, tiene una investigación preliminar en calidad de denunciado por negociación incompatible o aprovechamiento indebido por el caso y en calidad de imputado tiene una investigación preparatoria por colusión simple, ambos en la Fiscalía Anticorrupción del Callao.

“Otra prueba de las irregularidades es que a solo unos días de iniciar las clases, el comedor de los estudiantes no se encuentra terminado y este funcionario busca declarar nula la contratación, afectando los intereses de la Universidad”, culminó Jorge Maturrano.

Este medio trató de comunicarse con la rectora de la UNAC, Arcelia Rojas Salazar, pero no atendió la llamada ni los mensajes.