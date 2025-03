Cristiano Ronaldo: «Si Portugal tiene que ganar y no juego, firmaré»

Cristiano Ronaldo, el máximo goleador en la historia del fútbol, se refirió al crucial choque de este domingo ante Dinamarca (0-1 en la ida), dejando en claro que solo le importa el triunfo de su país, al margen de que si juega o anota.

«Voy a ser directo y decir lo que pienso, como siempre, estamos en un momento, no de vida o muerte, pero sí un poco más tenso porque sabemos que tenemos que ganar. Sin embargo, eso es lo bonito del fútbol. Pido a los aficionados que estén con nosotros, son los más fieles que tenemos, que nos den fuerzas porque en el campo vamos a hacerlo lo mejor posible e intentar ganar. Mañana será un gran día para todos los aficionados al fútbol y tenemos que pensar en positivo», confesó el ‘Bicho’ en rueda de prensa.

Sobre la derrota en suelo danés y el pase a ‘semis’ de la UEFA Nations League, ‘CR7’ señaló: «Hay partidos así, hay días malos, partidos en los que tácticamente no pasa nada.

Yo no jugué nada, el equipo no jugó nada… Estoy seguro de que uno no siempre se hace las preguntas correctas, eso forma parte de la vida. No somos ordenadores. Soy más positivo que nunca en mi vida y mañana quiero salir del estadio con la cabeza alta».

Por último, Cristiano comentó: «Si marco mañana, será bueno, si es otro jugador, es lo mismo para mí, si Portugal tiene que ganar y no juego, firmaré. Si no marco y el equipo gana, me iré a casa contento. Así es nuestra vida, y estoy impaciente por que llegue mañana, porque estoy seguro de que daremos una excelente respuesta».